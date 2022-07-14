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父母來照顧 三餐不飽 住處難覓

記者邵敏／洛杉磯報導
媽媽幫助甜甜練習發音、說話。（受訪者提供）
媽媽幫助甜甜練習發音、說話。（受訪者提供）

32歲的女留學生楊甜甜不幸罹患腦癌後期，五次開顱手術，導致半身癱瘓，喪失語言、行走能力。父母不遠千里從中國趕赴洛杉磯，陪伴女兒接受長期治療，如今一家三口又陷入新的困境，因為經濟拮据，他們幾乎三餐不飽、無處安身。

在多次接受開顱手術後，楊甜甜從病魔手中奪回自己的生命，她將從7月18日開始，在南加州大學（USC）醫學中心接受為期42天的放化療程。如今讓一家人一籌莫展的是，他們之前一直借住在艾爾蒙地市（El Monte）朋友的家中，最近朋友急需賣房，這也意味著甜甜一家要從居住地搬出，尋找新住處，對他們來說是一大難題。

三人擠一房 老爸睡地上

據楊爸爸介紹，妻子已退休，每月退休金折算美金只有300多元，他自己早年下崗沒有收入，這次來到美國陪女兒接受治療，幾乎用光一家所有積蓄，「我們為了省錢捨不得吃飯，早上去醫院前吃一頓，中午就不吃，晚上八點回家再吃一頓。」在過去的八個多月裡，一家三口擠在一個小房間裡，甜甜和媽媽睡床上，楊爸爸就在地上睡。

饅頭基金會（Care Mission USA）聽聞這個家庭的困境後，伸出援助之手，每周兩次上門提供免費食物。基金會總務藍祖琳（Catherine Lan）表示，「楊家父母每天都很節省地吃飯，我跟他們說，一定要自己吃飽，才有力氣陪孩子治病，我們會盡可能幫助這個家庭。」

USC做化療 租房成難題

根據藍祖琳的介紹，艾爾蒙地市的房東去年就想賣房，因為甜甜一家住在那裡一直沒有出售，現在房產市場逐漸冷卻，房東就想盡快脫手這幢房子，並搬到聖迪瑪斯市（San Dimas）居住，同時也邀請甜甜一家搬過去。但藍祖琳認為，「甜甜接下來馬上就要接受化療，聖迪瑪斯市距離USC比較遠，每天看病非常不方便，來回需要兩小時車程，最好能找到一處近的房子，不必每天長途奔波，這樣甜甜才能安心治療。」但對於這個經濟拮据、連溫飽都難以解決的家庭來說，尋找一處合適的房子談何容易。

楊爸爸說，「我們很想在USC醫院附近找個小房子，只要能舖一張單人床就可以，女兒有地方睡，我和妻子睡車上，晚上每隔幾小時去看女兒需不需要照顧。」但即便這樣的願望對楊家來說還是非常奢侈，他們在饅頭基金會的幫助下，到處尋找房子，可是困難重重。

饅頭基金會在一份對公眾的求助信中提到，楊家目前可負擔1000元左右的租金，包括水電煤網絡費。 USC醫院附近有一戶人家在得知楊甜甜的情況後，提出願意低租金提供一個小房間，但聽說楊家三口將同時入住，就放棄了出租的念頭，因為擔心被鄰居舉報。失望的楊爸爸感慨，「因為一直在醫院附近找不到，我們就想在蒙市、阿罕布拉市找到房子，起碼離醫院近一些，但找了很長時間始終沒有合適的。」7月6日這一天，楊甜甜一家三口，從艾爾蒙地市的住處搬到了聖迪瑪斯市朋友家中，這是他們現在唯一可以居住的地方。

一直熱心幫助楊家的藍祖琳提到，他們現在積蓄快用光了，面臨租房、一家三口的生活費，一個月至少3000元。同時藍祖琳還指出，甜甜化療後，短期內無法回到中國，因為醫生認為，按照病人目前狀況，她的頭蓋骨無法承受飛機上的壓力，航空公司會拒絕讓她登機。饅頭基金會因此發函求助社會，希望熱心人士能夠幫助楊家找到合適的住處，或幫助他們支付房租和生活費用，捐款網頁www.care-mission.org，或者https://gofund.me/449dbf26。

感激獲關懷 免醫療費救命

即使面臨眾多困難，但楊爸爸表示，一路走來已得到太多的關懷和幫助，他說自己非常感恩，「甜甜大學畢業後，因為在美國沒有找到合適工作，沒有合法身分，也沒有收入。但此次突發大病，當地醫療機構完全免費治療，我簡直難以相信，如果在其他地方女兒可能早就走了。」
楊甜甜不幸罹患腦癌後期，五次開顱手術，導致半身癱瘓，喪失語言、行走能力。（受訪者...
楊甜甜不幸罹患腦癌後期，五次開顱手術，導致半身癱瘓，喪失語言、行走能力。（受訪者提供）

楊爸爸回憶，有一次甜甜突發症狀，前往急診室治療，當時在醫院六個小時，後來竟收到1萬多元的醫療帳單，但醫院最後免去這筆費用，「我難以想像，近一年來女兒接受這麼多次手術，治療費就是天價，我們根本不可能支付，因為女兒是窮人，沒有收入，治療費基本就不用付，對於這點我真的很震驚。」楊爸爸說，自己來洛杉磯前，就聽說這是一個天使之城，「我們到了後，真的遇到太多的天使給我們伸出援手，醫院護士提供免費午餐，饅頭基金會每周風雨無阻送食物，太多人幫助我們，很感動。 」

楊家一家三口，在甜甜生病前的合影。（受訪者提供）
楊家一家三口，在甜甜生病前的合影。（受訪者提供）

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