我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金明年可望多拿175元 生活成本估調到10.5%

歐元跌至與美元平價 原因與衝擊一次看

加大華人校長 肇逃指控不成立

記者丁曙／綜合報導
聖塔芭芭拉加州大學華人校長楊祖佑。（UC Santa Barbara官網）
聖塔芭芭拉加州大學華人校長楊祖佑。（UC Santa Barbara官網）

洛杉磯時報（L.A. Times）13日消息，加州公路巡警局（CHP）調查了有關聖塔芭芭拉加州大學（UC Santa Barbara）華人校長楊祖佑（Henry T. Yang）駕車在校園人行橫道上撞到一名溜滑板學生肇事逃逸的指控，但最終表示無法確定發生了什麼，並建議不提出指控。

這名受輕傷的學生認定校長是肇事司機。但校方12日（周二）否認楊校長的汽車撞到了學生。在一份聲明中，該校援引加州公路巡警局的報告稱，調查人員在校長的汽車上沒有發現任何表明發生碰撞的損壞或接觸的物證。報告稱，加州公路巡警局無法證實肇事逃逸的指控或碰撞原因，理由是缺乏獨立證人、汽車上的物證、視頻監控，以及學生陳述中的不一致之處。

聖塔芭芭拉加州大學在一份聲明中說，「這不是肇事逃逸（hit-and-run），校長和他的太太得知這些指控後感到很驚訝，他們一直堅稱他們的車輛沒有與任何人相撞。 ......大學和校長認真對待這位溜滑板學生的指控。」

CHP官員古鐵雷斯 (Jon Gutierrez) 表示，他的辦公室不建議向地方檢察官辦公室提出任何指控，因為「無法證實該大學任何工作人員犯下的罪行」。

聖塔芭芭拉加州大學關於楊祖佑參與調查的聲明，是在《洛杉磯時報》周二向楊祖佑和加州大學總校長辦公室發送了電子郵件，尋求評論並披露已經獲得的一份詳細的執法調查報告副本之後發表的。不過在12日最初時候，該大學通過電子郵件發送了一份聲明表示，「校長辦公室知道調查，但無法對涉及大學員工的任何具體細節發表評論。」

現年 81 歲的楊祖佑來自台灣，自1994年以來一直擔任聖塔芭芭拉加州大學校長，也是加州大學歷史上任職時間第二長的校長。CHP報告稱，楊祖佑拒絕直接與調查人員談論5月16日的事件，涉及一名學生聲稱自己被汽車前部撞到並且翻上了引擎蓋，導致其右臀部和左腳受傷。該學生倒在地後又站起身來，看清了司機和女乘客。這名學生告訴警察，這名女子向他做了個手勢，但車上的乘客並沒有看他是否受傷，然後離開了現場。

加州法律要求涉及致人受傷的車輛駕駛員停車，向被撞人提供「合理幫助」，並在24小時內向執法部門報告事件。

事故發生兩天後，一名CHP官員於5月18日通過校長的代表轉達了約談楊校長的請求。據 CHP 的報告，5月26 日，校長的代表告訴 CHP 官員，「他已建議他的客戶不要接受約談，因為這項調查的性質可能導致潛在的指控」。

加州大學 汽車 洛杉磯

上一則

好康報您知／心安超市（Zion Market)

下一則

重災區帝王縣變防疫楷模 疫苗最關鍵

延伸閱讀

加大華人校長被控駕車撞到溜滑板學生 查無實據不起訴

加大華人校長被控駕車撞到溜滑板學生 查無實據不起訴
托關係為女兒上好大學 山東某銀行行長被騙5200萬

托關係為女兒上好大學 山東某銀行行長被騙5200萬
禁墮胎衝擊 華裔生拒申請俄州大學：不想搬到無法做自己的地方

禁墮胎衝擊 華裔生拒申請俄州大學：不想搬到無法做自己的地方
加州撥5億投資教育 助學子上大學、工作兩不誤

加州撥5億投資教育 助學子上大學、工作兩不誤

101號高速路驚現屍首 疑被車輛撞死

101號高速路驚現屍首 疑被車輛撞死
加大畢業生 職場鍍金指數高

加大畢業生 職場鍍金指數高

熱門新聞

搶匪洗劫後離開前，將戴女士的小侄子打傷。（戴女士提供）

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

2022-07-11 21:26
案發地監控顯示，多人目擊這起暴力搶劫案。（讀者提供）

華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助

2022-07-10 20:33
一對亞裔男女在羅蘭岡超市停車場被搶，男子被打頭破血流，女子用紙巾為他止血。（讀者提供）

羅蘭岡超市停車場 亞裔被搶金表頭破血流

2022-07-09 22:50
一對亞裔男女在羅蘭岡超市停車場被搶，男子被打頭破血流，女子用紙巾為他止血。（讀者提供）

結伴仍遭搶… 2非裔白晝亮槍 商場停車場搶亞裔金表

2022-07-10 02:20
30 年期貸款的平均利率從上周的 5.7% 降至 5.3%，這是一個月來房貸利率的最低水平。（記者邵敏／攝影）

房貸利率暴跌 2008年來最大的周跌幅 買家得以喘息

2022-07-07 20:26
拉哈布拉市（La Habra）E. Whittier 路的381號的7-11發生了搶劫。（ABC）

南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人

2022-07-11 16:12

超人氣

更多 >
劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫

劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫
黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多

黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多
賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離

賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離
姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘

姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘
CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3

CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3