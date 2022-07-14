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脊椎醫師變色狼 涉性侵六女病患

記者啟鉻／橙縣綜合報導
脊椎醫師卡瑞羅被控性侵六名女患者。（橙縣地檢署）
脊椎醫師卡瑞羅被控性侵六名女患者。（橙縣地檢署）

南加州橙縣一名六旬脊椎診療醫師，涉嫌在爾灣市（Irvine）診所性侵六名女性患者被控罪。執法單位相信還有更多受害者。

被告卡瑞羅（Lincoln Esguerra Carillo ）曾在南加橙縣、洛杉磯、爾灣及聖伯納汀諾地區及維吉尼亞州（Virginia）診所服務，執法單位確信或有其他受害者，並呼籲公眾提供受害者的進一步線索，可向爾灣市警局舉報。

卡瑞羅於上周在維吉尼亞州被捕，11日移送到橙縣。他被控七項重罪包括以欺騙性行醫目的對患者實施性侵，四項性毆罪及12項觸摸患者隱私部分輕罪。被告現被拘押，保釋金100萬元，定於7月15日過堂，一旦定罪恐面臨最高24年牢刑。

被告在爾灣市Twins Chiropractic診所行醫約四年。任職期間，他於2021年4月至5月間，多次在為一名女性患者治療慢性頸部疼痛，其中有七次治療中，被指控對該名女患者實施性侵。受害女性患者在2021年5月向爾灣市警局舉報了性侵案件。

爾灣市警局在案件調查中，已經確定六名遭被告性侵女性患者，她們在2021年1月至8月期間，在Twins Chiropractic診所接受被告治療，其中還包括一名因車禍受傷需要脊椎治療女性。由於被告工作範圍較廣，在南加州多個診所及美東都有行醫，執法單位認為可能還有其他受害者。被告行醫地點包括阿提夏、洛杉磯、芳泉谷、海豹灘、長堤、爾灣、橙市、厄浦蘭、喜瑞都、柯斯塔梅莎、園林市、普拉辛西亞、河濱，以及維吉尼亞州的Herndon。

爾灣市警局局長Michael Kent表示，卡瑞羅利用人們對醫療專業人員的高度信任實施犯罪，鼓勵受害者勇敢站出來揭露犯罪事實。警方在識別及調查中做了大量工作，希望找到更多受害者，獲得更多證據對被告定罪。

爾灣 維吉尼亞州 性侵

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