華生腦瘤開顱五次 智力剩三歲

第三次開顱治療後一個月，楊甜甜逐漸恢復意識。（受訪者提供）

家住南加洛杉磯 縣艾爾蒙地 市（El Monte）的一名女留學生，去年不幸被診斷為腦瘤後期，經歷五次開顱手術 ，頭蓋骨因缺氧無法使用，後以3D打印頭蓋骨代替，導致半身麻痺， 並因此失去大部分的語言、行走能力，記憶也喪失大半。如今她面臨生活拮据、無處安身的困境。

留學生楊甜甜來自中國山東省東營市，今年32歲，畢業於愛荷華州立大學（Iowa State University），之後搬到艾爾蒙地市居住，聰穎美麗的女孩對未來充滿無限美好的期待。但去年7月的一天噩夢降臨，甜甜突然昏倒在家，室友趕緊將她送到醫院，診斷竟然是惡性腦癌後期。

楊甜甜發病前幾乎沒有任何症狀，她也沒有腦癌家族遺傳史，遠在中國的父母聽聞難以接受。楊媽媽回憶說，「我當時就覺得生活突然拐彎了，不敢相信這樣的事實，但我沒想到更悲慘的事還在後面。」

楊甜甜半身麻痺， 失去語言、行走能力，依然笑對人生。（受訪者提供）

一個月後，楊甜甜在南加州大學（USC）醫學中心接受腦瘤切除手術。去年9月，她出現嚴重腦出血，再度昏倒，後在醫院昏迷了半個月左右。

楊爸爸說，當時通過視頻電話看到女兒在醫院的狀態，非常嚇人。甜甜全身插管，不能進食，沒有呼吸，只有心臟還在跳動，「電話中，醫生讓我們考慮放棄治療，認為她即使活下來，也會形同植物人，生命質量非常低。」但父母表示，無論如何，都一定要讓甜甜活下去。 2021年11月7日，楊甜甜兩個多月後第一次離開病床，拍照紀念。（受訪者提供）

孤身一人遠在國外的女兒，正在與病魔努力抗爭，父母心急如焚，希望盡快趕到洛杉磯，陪在女兒身旁。但當時因新冠疫情管控，從中國赴美非常困難，楊爸爸敘述，其中最難的就是申請簽證，「為了拿到赴美簽證，我們聯繫大使館、讓醫院開具甜甜的病情證明，提供各種所需資料，前後歷經數月，克服各種難題，終於如願。」 楊家一家三口，在甜甜生病前的合影。（受訪者提供）

2021年10月底，夫妻倆踏上前往洛杉磯的航班，入境時他們在海關的小黑屋裡待了四小時，當時心裡忐忑不安，擔心會被遣返回中國。幾經坎坷，在醫院見到女兒的那一刻，楊爸爸至今記憶猶新，「我很激動，特別高興，終於見到女兒了，她已經甦醒，吃驚地睜大眼睛看著我們，她身上插滿呼吸管，雖然不會說話，但她活下來了，我們一家人又見面了。」 生病前的楊甜甜，聰穎美麗，對未來充滿無限美好的期待。（受訪者提供）

楊甜甜在接受腦癌治療期間，曾做了五次開顱手術，她的頭蓋骨因缺氧無法繼續使用，醫生決定用3D打印的頭蓋骨代替，如今她雖然堅強地活下來了，但半身麻痺， 並喪失語言、行走能力，記憶也失去大半。楊爸爸悲傷地說，甜甜的腦細胞大量損傷，智力只有三歲孩子的水平，「看到女兒這個樣子，我覺得自己就像洩了氣的皮球，我們的人生完全改變了方向。」但父母決定，無論如何都要陪女兒繼續走下去。