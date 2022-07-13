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車貸還款額創新高 每月達712元

編譯組／綜合報導
車價狂漲，連車貸還款金額都創新高。（Getty Images）
車價狂漲，連車貸還款金額都創新高。（Getty Images）

買車越來越難？這並不是幻覺，而是事實。各家車市分析報告指出，5月的新車平均價格已經達到4萬7148元，影響所及連二手車的市價也在飆升。另外，每人車貸還款平均金額5月已經達到712元，連續四個月上升。同時，儘管車價應該已經見頂，但是短期內的價格不太可能降低，恐怕要等到2023年才有機會了。

Kelly Blue Book的最新統計指出，5月的新車平均價格已經達到4萬7148元。研究人員開玩笑地說，「就價格而言，每台新車都是豪華轎車，不管想買是什麼車款都一樣貴」。Cox Automotive與Moody's Analytics的分析指出，新車的中位價格已是一般人的41.3周收入，因此「最需要汽車代步的人，卻是最買不起車的人」。

新車的價格飆漲，Cox Automotive指出，主因是控制晶片大缺，而且未來就算狀況不再惡化，恐怕也不會好轉，雖然夏季之後價格可能稍見鬆動，但是今年之內都很難見到明顯降幅，價格恐怕要到2023年後才會降低。

最新的消費者物價指數（CPI）顯示，新車價格在過去12個月內已經上漲了12.6%，二手車更是漲了16.1%。車價之外，聯準會升息也是車貸族負擔更重的原因，Cox Automotive與Moody's Analytics的分析指出，車貸還款平均金額已經連漲四個月，5月為712元，創下歷史新高。

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