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變種病毒傳播強 戶外染疫風險增

編譯組╱綜合報導
衛生專家表示，最新新冠病毒株的傳染性非常強，讓一些戶外場所的染疫風險變高。（美聯社）
衛生專家表示，最新新冠病毒株的傳染性非常強，讓一些戶外場所的染疫風險變高。（美聯社）

提到夏天，大家會聯想到戶外派對、婚禮、音樂會。這些戶外活動感染新冠病毒的風險照理說應該較低，但是，隨著新變種病毒株的傳染性一個比一個強，參加戶外活動是否仍然安全？

美國疾病防制中心（CDC）的數據指出，Omicron亞型病毒株BA.4和BA.5，現在已是北加州主要傳播的新冠病毒株。加州目前的檢測陽性率已接近最高紀錄，意味著幾乎所有環境的染疫風險都已大幅提高。

柏克萊加大傳染病學名譽退休教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）說：「我們知道，新變種病毒株比以前的病毒株更具傳染性，因此，無論室內還是戶外，染疫風險都變大了。」

衛生專家表示，由於病毒氣溶膠沒有機會在空氣中累積，在戶外仍然比在室內安全。但是，鑑於人們現在面對的是自疫情開始以來傳播力最強的病毒株，某些特定情況的染疫風險已經變高。

史丹福大學傳染病醫師劉安（Anne Liu，音譯）說：「到公園和參加戶外體育活動沒有問題。但如果在擁擠的人群中，或在一個改裝得有如室內場所的戶外空間，染疫風險就會變高。因為新變種病毒傳染性非常強，不需要多少時間就可能被傳染。」

換句話說：走在偏遠的健行步道，或微風輕拂的海灘上，要比在婚禮帳篷下與賓客並肩站著，或在戶外音樂會中與大批歌迷一起唱歌跳舞，要安全得多。

由於不了解最新的BA.4和BA.5病毒株，傳染病學家無法確定它們在戶外的傳播力到底有多強。

舒瓦茲柏格說：「照理說，在戶外染疫的風險應該遠低於室內，但我們不知道這個理論現在是否還站得住腳，因為我們還不了解BA.4和BA.5，只能憑BA.1和BA.2的經驗做假設。可以確定的是，現在無論是在室內還是在戶外，身邊出現感染者的機率非常高。」

舒瓦茲柏格指出，與先前的病毒株相比，感染BA.4和BA.5後，需要較長的時間才檢測得出來，許多人在被感染後三天接受檢測，結果是陰性。因此，民眾如果出現症狀，應該留在家中進行隔離。

舊金山加大傳染病學家陳子平（Peter Chin-Hong）表示，對於最近感染過新冠的民眾來說，新變種病毒提供的免疫力十分有限，再次感染的機率很高。

變種病毒 檢測 加州

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