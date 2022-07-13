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核桃市警民會 共商治安聯防

記者楊青／核桃市報導
核桃市華人協會和社區治安人人有責協會與核桃／鑽石吧警察局和消防局高層見面，共商改善社區治安對策。（Lucy楊提供）
核桃市華人協會和社區治安人人有責協會與核桃／鑽石吧警察局和消防局高層見面，共商改善社區治安對策。（Lucy楊提供）

核桃市華人協會和社區治安人人有責協會，日前與核桃／鑽石吧警察局和消防局高層見面，共商改善社區治安對策。

核桃華協會長Lucy楊和多位理事，治安人人有責協會和社區民眾代表、核桃／鑽石吧警長Steven Tousey、CT McDonald、華裔戚警官，以及核桃消防局四位消防員參加見面會。

Tousey警長表示，核桃／鑽石吧警察局轄區包括核桃、鑽石吧、羅蘭岡、部分柯汶那和西柯汶那，目前各個城市都基本保持甚至增加了警局經費，得以增加社區巡邏，包括像目前的暑期，如果民眾較長時間出門旅行，可以提前聯絡警局，尋求增加住家和周邊地區的巡邏。

Tousey警長解釋，警局一般將民眾的求援電話分為三種，一種是常規求助電話，一種是優先處理電話，一種是緊急求助電話。常規求助通常警員會60分鐘内達到；夫妻打架屬於優先處理電話，通常20分鐘達到；如果家中出現强盜的緊急情況，警方會在五分鐘内趕到。以此對照，如果警方沒有在相應的時間内達到現場，民眾應該再打電話。不過他同時提醒，民眾遇到火災，應馬上打911，而不是打給消防局。

McDonald警官表示，因爲警力有限，社區力量非常重要，鄰里守望相助事半功倍。多年的經驗證明，民眾的照相機和家中的監視器都能提供很多有用線索，但如果居民在路上看到可疑人士，自己不要貿然接觸，而是應該向警方報告。

核桃市華人協會和社區治安人人有責協會與核桃／鑽石吧警察局和消防局高層見面，共商改...
核桃市華人協會和社區治安人人有責協會與核桃／鑽石吧警察局和消防局高層見面，共商改善社區治安對策。（Lucy楊提供）

他表示，洛縣警員都經過嚴格的培訓，包括從警校畢業後到監獄瞭解犯人的犯罪心理，所以警員的工作不僅是破案，同時注重犯罪防範，教導民眾避免成為犯罪受害人。

現場不少華人民眾詢問是否應該買槍保護自己和家人。華裔戚警官表示，法律賦予民眾合法持槍權，但是否有必要買槍得自己決定。但安全持槍是責任，更要避免匪徒入室偷盜槍枝。他說，如果情況極端危險，可以考慮用槍保護自己和家人生命，但要避免從後面開槍。

核桃市華人協會和社區治安人人有責協會與核桃／鑽石吧警察局和消防局高層見面，共商進...
核桃市華人協會和社區治安人人有責協會與核桃／鑽石吧警察局和消防局高層見面，共商進一步改善社區治安對策。（Lucy楊提供）

出租房屋被用於種植大麻，雖然事在種植大麻的人，但房東也有責任檢查租客的背景，不要因為一次得到大筆的現金房租而落入陷阱，不正常的房客要多加小心。

消防人員在當天的見面會上，特別演示民眾如何安全使用滅火器。救火時，滅火器應從火苗底部切斷火苗來源，不要從火苗上方噴射。消防官員指出，家用滅火器的有效期通常是五年，及時更換，才能保證用時有效。消防員同時提醒民眾，在處理過時的滅火器之前，要先在垃圾袋中放掉滅火器中的化學物質，或者送交專門的回收站，避免污染。

核桃 鑽石吧 警察

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