洛市街頭小販搶案激增 即使告上法庭 涉案者不會受懲罰

街頭小販成為搶劫和暴力襲擊的受害者。（Getty Images)

洛杉磯 市每天都有成千上萬的街頭小販做買賣，然而，涉及街頭小販的搶劫案件急劇上升。據洛杉磯市警察 局第 77 分隊的推特警報，稱該社區針對路商的搶劫案自去年12 個月以來翻了一番，而在全市範圍內則增加了20%，其中，南洛杉磯是重災區之一。截至 7 月 8 日，共報告了 18 起搶劫案，而去年同期只有 9 起。

這些街頭商販大多數是拉丁裔，年齡較大，獨自工作，很少帶錢，這是使他們成為搶劫犯目標的原因之一，這些作案嫌犯咒罵、毆打及損壞他們的攤位和商品。

長堤 市的一名街頭小販 Eliu Ramirez 每天的工作就是出攤、煮玉米、做刨冰，曾經遭受過兩次襲擊。第一次發生在 2021 年 5 月，三個人在光天化日之下推倒了他的推車，由於作案者都是未成年人，不確定將他們告上法庭能否定罪。Ramirez目前已經開始了一項基於網絡的請願，呼籲改變州法律指導方針，目的是希望當地提供某種「仇恨犯罪」法規，為那些無法恢復被毀壞的財物，或幫助遭遇重大傷害的無辜者提供額外的安全保障。他表示自己採訪了超過 500 名街頭商販，他們認為當地警察和檢察官通常沒有採取足夠的措施來保護這些街商，Ramirez補充說，「他們最終上法庭，作案者沒有受到任何懲罰。」

洛杉磯警察局表示，在大多數情況下，這些搶劫案的嫌疑人都持有武器。除了搶劫，街頭小販也成為暴力襲擊的受害者。洛杉磯警察局為這些街商提供了安全指南，包括不要在公開場合露出現金，注意周圍的環境，強烈建議使用借記卡(debit card)和監控攝像頭，收集可疑車輛描述和車牌，如果發生搶劫，立即撥打 911。