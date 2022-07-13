河濱市1男向警局開槍 被捕

向河濱市警局開槍嫌犯已遭逮捕。(示意圖，河濱市警局)

據媒體報導，南加 內陸河濱市警局於6月間一個周末，遭到一名男子向警局辦公樓開槍，男子作案後逃離。案發當日，警方在另一起案件中，將該男子逮捕。

據警局資訊，槍擊 事件發生在6月4日晚，當時一名清潔人員在Magnolia街工作，忽然聽到有很大的聲響，他不知道聲音來源。幾天後，警員在警局門上發現彈孔。之所以經過幾天才發現，是因為警局工作人員進入警局辦公樓，經常將車停在樓後面的停車場，不經過前門進入。警局發言人Ryan Railshack表示，子彈穿過大廳，擊中了前台防彈玻璃，然後彈起來，落在二樓樓梯平台。

此次槍擊警局事件，由於當時警局關閉，無人受傷，槍手作案動機尚不明瞭。

警方表示，通過調閱案發當天監控視頻，看到一輛黑色Chrysler 300開進停車場，並駛近大門，駕駛在車內向警局大門開了一槍。警方通過獲取的車牌號碼，確定車主是羅曼（Brian Roman），20歲。

當警方查到登記的車主時，嫌犯羅曼在另一起案件中被捕。就在6月4日槍擊警局事件當晚，警方接到一起家暴 案件，嫌犯羅曼攻擊一名家庭成員、刑事威脅和破壞公物。他最初拒絕向警方投降，但最終警方在警犬支持下將他拘捕。

嫌犯羅曼被指控多項罪名，包括槍擊、家暴等，被警方拘押，保釋金50萬元。