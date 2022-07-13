科洛那市警局 上周處理2494突發事件、逮60嫌犯

河濱縣科洛那市（Corona）近日發生華人 住宅遭三名非裔劫匪入室搶劫珠寶案，有讀者關切當地治安狀況。據市警局提供資訊，自7月4日至11日一周內，警方處理了各類突發事件2494件，平均一天大約處理356件。對於居家安全，警方也提出四點建議。

針對居家安保，警方提醒居民：經常保持所有門窗上鎖；安裝安保系統，一旦出現可疑情況，及時報警；當家裡有人時，才要求快遞服務公司送包裹；確保住宅周邊自家院落照明燈正常。

據警方提供資訊，在近一周時間內處理的2494突發事件中，包括84次報警電話，35個巡邏檢查，135次騷擾電話，231次財產檢查及53次上門檢查等，同時警方還拘捕了各類犯罪嫌犯60人。

警方表示，除了近日居民家遭劫匪闖入案件。7月4日國慶日晚上8時20分，警方在Santana Park巡邏時，被兩名少年報警稱，一名酗酒男子試圖對他們性騷擾 。嫌犯Pedro Paxtor，49歲，涉嫌騷擾孩童被拘捕。當天午後3時左右，警方接到入室竊案報警，趕到Blazing 街2100號街區一棟民宅，確定是一起行竊未遂案件。有人目擊一個遊民 ，後確認是Dustin Baker，27歲，試圖闖進住宅，還在附近集合公寓企圖襲擊一名男子。後來，此人因涉嫌企圖入室盜竊、毆打、不服從警方命令被拘捕。