我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情助長進化 病患逃過新冠 卻可能逃不過「超級細菌」

「商業恐怖分子」沒上門吃過 卻用1星負評勒索餐館

科洛那市警局 上周處理2494突發事件、逮60嫌犯

記者啟鉻／科洛那市報導

河濱縣科洛那市（Corona）近日發生華人住宅遭三名非裔劫匪入室搶劫珠寶案，有讀者關切當地治安狀況。據市警局提供資訊，自7月4日至11日一周內，警方處理了各類突發事件2494件，平均一天大約處理356件。對於居家安全，警方也提出四點建議。

針對居家安保，警方提醒居民：經常保持所有門窗上鎖；安裝安保系統，一旦出現可疑情況，及時報警；當家裡有人時，才要求快遞服務公司送包裹；確保住宅周邊自家院落照明燈正常。

據警方提供資訊，在近一周時間內處理的2494突發事件中，包括84次報警電話，35個巡邏檢查，135次騷擾電話，231次財產檢查及53次上門檢查等，同時警方還拘捕了各類犯罪嫌犯60人。

警方表示，除了近日居民家遭劫匪闖入案件。7月4日國慶日晚上8時20分，警方在Santana Park巡邏時，被兩名少年報警稱，一名酗酒男子試圖對他們性騷擾。嫌犯Pedro Paxtor，49歲，涉嫌騷擾孩童被拘捕。當天午後3時左右，警方接到入室竊案報警，趕到Blazing 街2100號街區一棟民宅，確定是一起行竊未遂案件。有人目擊一個遊民，後確認是Dustin Baker，27歲，試圖闖進住宅，還在附近集合公寓企圖襲擊一名男子。後來，此人因涉嫌企圖入室盜竊、毆打、不服從警方命令被拘捕。

性騷擾 遊民 華人

上一則

研究：亞裔受通膨影響最低 非裔最高

下一則

羅訴韋德案遭推翻 波及慢性病患

延伸閱讀

3非裔入室洗劫 科洛那華人槍口驚魂1小時

3非裔入室洗劫 科洛那華人槍口驚魂1小時
安全社區連遭入室搶劫 疑鄰居開派對引犯罪

安全社區連遭入室搶劫 疑鄰居開派對引犯罪
3劫匪持槍搶劫瑞柏市商店

3劫匪持槍搶劫瑞柏市商店
痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

2搶案嫌犯在逃 河濱警懸賞1萬

2搶案嫌犯在逃 河濱警懸賞1萬
南加河濱市接連三起持槍入室搶劫 11歲童被槍指頭

南加河濱市接連三起持槍入室搶劫 11歲童被槍指頭

熱門新聞

搶匪洗劫後離開前，將戴女士的小侄子打傷。（戴女士提供）

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

2022-07-11 21:26
華裔企業家溫智宇 (Joe C. Wen) 捐款2000萬元興建爾灣加大最新的診療大樓。（爾灣加大提供）

台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領

2022-07-05 13:47
案發地監控顯示，多人目擊這起暴力搶劫案。（讀者提供）

華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助

2022-07-10 20:33
儘管政策調整有利於滯留海外的華人返回中國，但仍有部分華人寧願申請簽證延期，也不打算在近期回國。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱機票變便宜 華人大媽為何還不願回中國

2022-07-05 21:19
一對亞裔男女在羅蘭岡超市停車場被搶，男子被打頭破血流，女子用紙巾為他止血。（讀者提供）

羅蘭岡超市停車場 亞裔被搶金表頭破血流

2022-07-09 22:50
一對亞裔男女在羅蘭岡超市停車場被搶，男子被打頭破血流，女子用紙巾為他止血。（讀者提供）

結伴仍遭搶… 2非裔白晝亮槍 商場停車場搶亞裔金表

2022-07-10 02:20

超人氣

更多 >
馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多

馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多
3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔

3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔
遠離腦中風傷害 專家教你一句口訣及這輩子要做的5件事

遠離腦中風傷害 專家教你一句口訣及這輩子要做的5件事
2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升

2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升
圖輯／安倍靈車最後巡禮 民眾夾道目送最後一程

圖輯／安倍靈車最後巡禮 民眾夾道目送最後一程