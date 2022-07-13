聖蓋博市8月2日 守望相助夜

【聖蓋博 訊】聖蓋博市（San Gabriel）和聖蓋博警察 局（San Gabriel Police Department）將於8月2日（周二）晚間舉行第28屆年度「守望相助之夜活動（National Night Out event）」。

屆時整個聖蓋博社區都將聚集在一起，享受由聖蓋博市警察局主辦的盛會，現場將有可口的美食、現場DJ、精彩的音樂表演和許多輕鬆有趣的活動，與此同時，各個家庭還可以通過各種教育展覽和K-9演示，更多深入地了解社區公共安全，並近距離在展出中接觸警察和消防所使用的車輛及設備。現場還將設有市政府信息攤位，為兒童準備的彈跳屋和遊戲。

民選官員和社區團體代表將出席並參加此次活動，活動旨在提高犯罪和毒品 預防意識，為當地的反犯罪計劃提供支持和參與，加強鄰里團結和警察與社區的伙伴關係，並向犯罪分子發送信號，讓他們知道社區是有組織的並會進行反擊。

活動將在歷史悠久的Mission區域舉行，時間是8月2日下午5時至晚間9時。如需了解更多活動信息或加入鄰里守望小組，請致電 626-451-5455 或發送電子郵件至 [email protected] 聯繫犯罪預防官員 Stacy Gutierrez。