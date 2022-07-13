台美人募款挺議員朴銀珠連任

台美人支持國會眾議員朴銀珠(Michelle Steel)競選連任，舉辦募款會力挺。（台美人支持團體）

台美人社區楊信夫婦、王家培夫婦、台灣會館董事長陳柏宇、台美商會會長劉雅薇等人，會同關心民主議題的人士，日前於橙縣 為國會眾議員朴銀珠（Michelle Steel ）舉辦募款餐會，支持她競選連任第45區國會議員。

現代表橙縣地區的朴銀珠所競選的新第45選區，包括喜瑞都、布瑞亞、普安那公園、芳泉谷、西敏市等地區。朴銀珠於韓國出生、日本長大、19歲移民來美國。作為第一代美國人她深引以為傲：「我很慶幸實現了自己的美國夢，我堅信這是世界上最偉大的國家。」

代表共和黨的朴銀珠，曾任加州税務委員會委員，代表超過900萬居民。自2020年起擔任國會眾議員，任職教育 和勞工委員會，參與交通和基礎設施委員會。朴銀珠在任期間，持續會見社區代表，聽取人民心聲，了解他們關心的議題並探討協助解決方案，在任內還為選民爭取減稅，爭取橙縣海岸高額清理費用，反對疫情間釋放眾多囚犯危及治安，維護勞工權益，在聽證會中為亞裔 學生爭取客觀公平的入學標準。

募款餐會中，朴銀珠與訪賓分享她的成長。並談到身為亞裔母親對子女的教育經驗，進一步讓大家了解為什麼她努力不懈爭取，終止平權法案對亞裔學生造成的負面影響。她認為，「每個學生都應該有機會獲得成功，並根據自己的優點建立自己的美國夢。在招生實踐中使用人格特徵或歧視性種族偏好是錯誤的。幾十年來，我一直致力於為我們的教育系統帶來公平，而這項(哈佛法案)是確保所有學生公平競爭的又一重要步驟。」

楊信認為，朴銀珠重視選民意見，持續為中小企業主發聲、爭取權益，是優秀盡責的國會議員，能為台美人發聲，鼓勵大家支持她連任。台美人企業家王家培夫婦呼籲大家一起支持重視教育、力挺民主的朴銀珠。劉雅薇會長則表示朴銀珠是移民、亞裔的驕傲和楷模，希望大家一起以行動支持她連任，讓她能持續為亞裔發聲！

當天與會者包括台灣會館前董事長李木通、賴英慧，台美商會及旅館公會前會長汪俊宇、台美商會前會長陳慶恩、溫玉玲，以及台美公民協會代表Peter Chen、Garvin Li、FAPA代表Ken Wu等人士。