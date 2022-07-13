洛市警局附近的星巴克1st & Los Angeles (Doubletree)分店曾是人氣最旺的星巴克之一，7月31日將結束營業。（記者楊青／攝影）

休閑咖啡連鎖大咖星巴克 （Starbucks）宣布關閉全國16家分店，包括洛杉磯 地區六家。星巴克表示，治安不靖，不能將員工和客人的安全至於危險之中。洛杉磯市中心關閉的六家店均位於高人氣和交通黃金地段，以往是商家必爭，如今退出，讓人唏噓。

星巴克高層表示，此次大規模關閉部分店家的主要原因是安全考量，這些分店都已在當地開業多年，但近期面臨同樣的問題：周邊的社區環境愈來愈惡劣，已不適合正常營業。包括星巴克總部所在地西雅圖的五家分店，Everett的一家、費城 一家、洛杉磯地區六家，都將在今年7月31日結束營業。

洛杉磯地區將關閉的六家星巴克，均位於洛杉磯市區中心和聖塔蒙尼卡海邊的黃金地段，分別是：1st & Los Angeles (Doubletree)；2nd & San Pedro；Hollywood & Vine；Hollywood & Western；Ocean Front Walk & Moss；Santa Monica & Westmount。 洛市警局附近的星巴克分店曾是人氣最旺的星巴克之一，7月31日將結束營業。（記者楊青／攝影）

星巴克2018年發生廁所使用被告事件後，180度調整廁所使用政策，將原來只對顧客開放的廁所改為對所有人開放。不僅如此，星巴克在過去數年中對許多社區服務政策調整，包括要求員工在聖誕節期間必須用Happy Holiday 代替Merry Christmas，以表示反對宗教偏見的立場。不過，星巴克希望向社區所有人展現友好的作法，並沒有得到預想的回報。尤其在許多大城市，一些星巴克廁所的衛生狀況，常常遭到正常消費的客人的抱怨。目前，星巴克高層正在討論，是否重新調整廁所使用政策。