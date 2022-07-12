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疫情再起？洛縣2天1.5萬人確診 衛生局：實際恐更多

【洛杉磯訊】
洛縣兩天內確診破萬，口罩令恢復迫在眉睫。（截至Unsplash）
洛縣兩天內確診破萬，口罩令恢復迫在眉睫。（截至Unsplash）

洛杉磯縣公共衛生局（Los Angeles County Department of Health Services）11日數據顯示，9日（周六）至11日（周一），共新增1萬8158例新冠確診病例，及39例死亡病例。其中9、10日確診近1萬5000人，衛生局強調，因為統計的滯後，實際數字將超過1萬5000人。

洛縣公共衛生部（Public Health）11日公布最新的新冠確診數據，自疫情開始以來，洛縣共有317萬8242例確診，3萬2451人死亡。

住院人數因為公共衛生局的報告延遲尚未得知，截至目前，共有超過1200萬人接受檢測，其中23%的測試呈陽性。而病毒傳播級別，目前仍維持在中等。

隨著新冠確診住院人數的持續上升，洛杉磯縣恐達到高位警戒水平，相當於月底極有可能恢復強制口罩令，而快篩劑的普及讓縣政府也表示可能低估了實際確診人數。

根據美國疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，簡稱CDC）的定義，洛縣目前處於中等警戒水平。一旦新入院人數達到平均7天每10 萬居民中有10人住院，警戒將升級為高位級別。截至7日，洛縣的平均值則為10 萬居民中有8.4 人住院。根據過去兩周的增長率，極有可能在下周四前達到每 10 萬居民中有10 人住院。

洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）日前表示，隨著新冠確診住院人數的持續上升，洛縣可能於月底恢復強制口罩令。

洛縣 口罩 洛杉磯

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