南加1夜4超商遭槍擊搶劫 2死3傷…其中3起疑同人所為

拉哈布拉市（La Habra）E. Whittier 路的381號的7-11發生了搶劫。（ABC）

南加州 地區11日凌晨連續發生四起7-11便利店搶劫案，造成至少2人死亡，3人受傷。警方研判，其中三起搶劫，可能是同一嫌犯所為。

橙縣布瑞亞 市（Brea）警局11日凌晨4時17分接到報警，趕往Lambert路和North Brea大道的7-11便利店，發現店內一名男性收銀員遭槍擊 身亡。警方表示，店內曾發生搶劫，店員應是被劫匪殺害。

警方研判，瑞亞市7-11便利店劫案與當天早上發生在拉哈布拉市（La Habra）的另一起7-11劫案，為相同嫌犯作案。凌晨4時55分，在拉哈布拉市東Whittier路的381號的7-11也遭遇搶劫。警方趕到後，發現兩人遭槍擊受傷，被送往當地醫院，目前已脫離生命危險。

聖塔安那市（Santa Ana）的East 17街300號街區7-11店，凌晨3時25分也發生搶劫槍擊案。經過調查，警方認為這起搶劫開槍案件的嫌犯，與布瑞亞市、拉哈布拉市的搶劫開槍案嫌犯，很可能是同一人。

河濱市（Riverside）的7-11便利店，11日也有槍擊、搶劫案發生。案發地位於La Sierra街5200號街區，凌晨1時50分，嫌犯持槍進店搶劫，並在離開過程中，槍擊一名店內顧客；這名中槍的顧客，已經被緊急送往醫院搶救；截至11日下午2時，仍未脫離生命危險。警方目前正在調查，河濱市的搶劫、槍擊案，是否與其他三案相關。