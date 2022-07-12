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餐館酒水服務人員須考證照 新法挑戰華裔

記者李怡／綜合報導
RBS計畫規定，要求酒吧和餐館的酒水服務員在8月31日之前完成培訓課程。（本報資料圖片）
RBS計畫規定，要求酒吧和餐館的酒水服務員在8月31日之前完成培訓課程。（本報資料圖片）

自7月起，加州規定凡是提供酒水服務的服務員與管理者，須符合酒精飲料管理局（Alcoholic Beverage Control）規定的「負責任酒水服務」計畫（Responsible Beverage Service，RBS）。酒水服務人員需通過規定的考試並獲得資格認證，才可以繼續為店內顧客提供酒水服務。

RBS計畫規定，要求酒吧和餐館的酒水服務員在今年8月31日之前完成培訓課程，以促進更安全地消費酒精飲料。但有關該計畫培訓和材料僅提供英語和西班牙語版本。企業主擔心，在目前招工難的情況下，服務員沒有足夠的時間來完成培訓。

舊金山華埠多家餐廳已開始著手籌備資格考試。在靠近華埠的柏思域街新開的一間改良日式餐廳，在晚餐時提供諸如燒酒和韓式系列酒品。

餐廳經理Anna Su 表示，已經接到關於酒水服務管理條例的通知，正在準備參加RBS培訓，但目前遇到的挑戰就是對於年齡稍大沒有英語基礎的調酒師，取得資格認證有些困難，需要花費很多的時間和精力去準備。且萬一不能通過還將會面臨失業的風險，同樣餐廳會再次面臨招工難用工荒的問題。

雖然條例已經生效，但相關部門最快也要9月才會開始調查。7月1日起，所有提供酒水的服務員和經理需要在入職後60天內完成培訓，通過測試和取得證書。 RBS測試將會對服務員的酒水服務工作，包括檢查顧客證件、接受酒水訂單、為顧客倒酒或向顧客提供酒水等程序進行檢測。

金山華埠「獅子窩」李老闆表示：「由於我們的小企業仍然面臨勞動力短缺的問題，這項新法律可能會進一步縮小招聘人數，可能會導致更多失業，和不得已的裁員。那小企業就需要更多的資源來平衡競爭，無疑會讓當下小企業的發展雪上加霜。雖然我們的行業支持更加精細化的酒類服務，但我們對RBS的推出方式深感擔憂，特別是對於舊金山市數千名非西班牙語和非英語的酒吧從業者」。

目前RBS測試在7月1日實施時並沒有提供中文測試，中文培訓依然不足。華埠多個餐飲經理表示，RBS測試類似駕駛證考試。可選擇參加培訓課程或是自學，但最終是需要通過測試，對於華埠的大多數餐廳來講，挑戰就在於目前提供培訓均為私有企業，提供的培訓服務只有英語和西班牙語沒有中文，對於華裔職工面臨的最大挑戰就是語言不通。

華埠 舊金山 加州

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