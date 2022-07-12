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洛城新語／這樣的洛杉磯 居民能安心？

洛城新語

羅蘭岡一處華人商場，9日中午一對男女購物後搬貨上車，竟遭對面等候多時的兩非裔男子，從車上衝過來，一頓毆打，搶走價值6萬元的勞力士手表。儘管旁邊的女子狂呼求救，但無人伸援，讓歹徒得手揚長而去。

這一幕大白天在人來人往的停車場公然行搶的影音上網後，在華人區掀起一波究責熱議，眾說紛紜，有人說「華人冷漠無情」、有人説「真可怕」、有人怪罪「華人貪生怕死」「連幫打911都不會」，雖然各說各話，但有人不禁會問以往視為天堂的美國，怎麼了？為何沉淪成如此令人寒心的模樣。

在早期華人移民眼中，美國社會善良親切，樂於助人，社區意識強烈，社區和睦安祥，大夥兒熱心公益，居民也都有歸屬感，當時走在大街上，連陌生人都會當面問好，既有禮貌也很守法。

曾幾何時，社會風氣轉變，令人訝異。彼此間禮貌的問候變少了，對於陌生人的戒心防範增加了，更令人憂心的是打砸搶有樣學樣，成了流行，更增添社會的不安與惶恐。

以這一次搶案為例，在眾目睽睽之下，兩匪亮槍毆打被害人頭部，硬拽手腕上金表，完全視法律為無物，如此強凌弱、眾暴寡，這種心態與成因，都值得追究，也顯示絕非短期內可形成，換言之這個社會已呈現病態，法律也形同具文，這才是可怕之處。

至於網路上大夥討論的為何袖手旁觀，為何無人伸援，平心而論，在那短短一分鐘之內，要做出判斷，即時相助，對於一般未受過訓練的尋常老百姓實在有點困難，何況歹徒手上還有槍，一旦處置不當，焉知後果是吉是兇？

這起華人區的搶案，令人震驚的是既是正午，又是兩人結伴，被搶的是男性，雖然拚命抵抗，陪伴女子也狂叫求援，但是匪徒最終得逞，這與以往僅以單身女性為目標，時間與地點都盡量選擇人少時動手，可說是大幅「進化」，這種只為達目的不擇手段，目無法紀，對於華人更為危險，也更值得憂慮。

稍早在洛杉磯精華地區如比佛利山．諾斯壯（Nordstrom）百貨公司等傳出打砸搶等案件，華人仍以為匪徒覬覦的是精品店、珠寶店、大商家、與升斗小民無關，自己應可偏安於一隅，過上「小確幸」的生活，但是從這件白晝搶案看來，歹徒已經將華人視為肥羊，尤其是習慣穿金戴銀、身懷現款的更是下手最好的目標，華人焉能不保持戒心隨時防範。

從洛杉磯搶案頻傳，即可看出已非單一事件，也絕非大力鼓吹防搶，就能扼止歪風。基本上這已經是治安的系統性危機，單憑出動警力震懾性的壓制，效果有限，如不從根本上加強法治教育，依法執行、迅速嚴辦、高效制裁，讓有心試法者不想、不敢、也不能犯法，實難有成效。而執政的民主黨如仍堅持47號提案的寛以待賊，盜賊勢必依舊橫行，百姓也難安居樂業！

華人 洛杉磯 比佛利山

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