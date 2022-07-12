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聖地牙哥拉荷雅灣海獅突發狂 遊客被追逐四處逃竄

記者邵敏／綜合報導
兩隻海獅一前一後正在沙灘上追逐，人群四處逃跑。（視頻截圖）
兩隻海獅一前一後正在沙灘上追逐，人群四處逃跑。（視頻截圖）

南加州聖地牙哥的拉荷雅灣（La Jolla Cove），以沙灘上的眾多海獅聞名，這也是華人愛去的旅遊之地，在這裡可以近距離觀看野生海獅。日前社交媒體上發布一段視頻，兩隻凶猛的海獅在沙灘上追逐一大群遊人，民眾則四處逃跑，場面甚是壯觀；但也有專家認為，這是兩隻海獅在互相追逐，並非追趕人群。

（影音來源：社交媒體 ，後製：記者邵敏）

這段視頻自9日（周六）晚在社交媒體Tiktok上發布以來，已超過730萬次觀看和97萬次點讚。從視頻中可以看到，拉荷雅灣的沙灘上、海水中，人們瘋狂地往四處逃竄，兩隻憤怒的海獅一前一後正在驅趕身邊的人群。牠們開始在沙灘上蹣跚地奔跑，後來又游到海裡，讓在水中划船、游泳嬉戲的民眾被這兩隻海獅嚇得不知該往何處躲避。

河濱縣（Riverside County）居民Charlianne Yeyna當天就在事發現場，她表示，當時一名女遊客試圖給其中一隻沉睡的海獅拍照，海獅突然醒來，開始追趕那名女遊客。Yeyna看到後用手機錄製了這個場景。視頻顯示，現場至少有幾十名遊客在這兩隻憤怒的動物身邊奔跑，海獅迅速穿過沙灘向人群衝去，最後回到水中。Yeyna說，現場似乎沒有人受傷。

很多南加華人喜歡去拉荷雅灣近距離觀看眾多野生海獅，洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）居民張先生看到這段視頻後表示震驚，「這兩隻海獅應該是被遊客驚擾到，才會做出這樣驅趕遊客的瘋狂舉止。」張先生回憶說，他曾經在拉荷雅灣沙灘上近距離拍攝一隻沉睡中的海獅，當時海獅突然發出低吼的聲音，「那時候我還覺得很好玩，現在回想起來，那隻海獅應該是對我接近牠表示不滿，發出聲音警告。」

阿罕布拉市（Alhambra）華人居民Linda，假期經常帶孩子去拉荷雅灣看海獅，她說，自己一直告訴孩子要與海獅保持一定距離， 「這些野生動物將這裡當作自己的家，如果離牠們太近，動物很有可能就會不舒服，雖然牠們沒有太大的攻擊性，但如果真感覺到威脅也會發怒。」

Linda說，觀看海獅的地方其實貼著很多警告字樣，讓遊客不要靠近這些野生動物，也不能餵食；但事實上，總有不少好奇的遊客試圖接近這些海獅，甚至有人用手去觸摸牠們，「現在發生海獅追逐遊客的事情，我覺得不足為奇，無論人還是動物，都不願意被打擾，我們應該學會尊重這些動物，與牠們和諧相處。」

聖地牙哥海洋世界（SeaWorld San Diego）的一位發言人在觀看這段視頻後表示，這兩隻海獅並不是在追逐遊客。這位發言人認為，第二隻海獅似乎在追逐前面的一隻海獅，一隻跳入水中，而另一隻也緊跟著跳了進去，顯示牠們是在互相跟隨。

然而，這不意味著這些大型海洋哺乳動物不會傷害人類，海洋世界指出，遊客應保持謹慎，與動物保持合理距離，「雖然這些海獅可能會靠近海灘上的遊客，但我們始終建議公眾不要靠近並打擾牠們。」海豚研究中心（Dolphin Research Center） 稱，5月至7月期間，南加州各處海灘與海灣盤踞越來越多的海獅，是因為這是牠們的主要繁殖時間。

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