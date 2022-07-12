晨光基金會頒獎 27名學生獲獎學金

圖為活動主辦者、部分嘉賓及獲獎學生合影。（記者啟鉻／攝影）

晨光基金會10日舉辦2022年度獎助學金頒獎晚宴。此次共有27名獲獎學生，13名留學生 各獲6000元，14名本地生各獲5000元。中國駐洛杉磯 總領館副總領事李春林獲邀出席並致辭，部分華裔民選官員、社區僑領及工商界人士、社區人士參加。

據悉，獲獎學生包括來自中港台的留學生，及美國本地的大學及研究所學生，主修遍及各專業領域。也有連續多年的獲獎學生。由於疫情 ，今年申請人經書面審核和專業人士組成的評委網路面試，最終決定獎學金得主。

本地生獲獎學生：Brian Diep(葉俊)、Victoria Lum(林美思)、Megan Tieu、Kai Huang(黃凱捷)、Jasper Wang(王彥鈞)、Stephen Lei(雷鈞遠) 、Tiffany Wang(王曼婕)、Ryan Qu(曲子源)、Yat Chiu Lee(趙逸)、Lavinia Chen(陳俐圯)、Lisa Lu(路卓敬)、Emily Diep(葉棹怡)、Lillian Hsiao(蕭予安)、Benjamin Hung。

留學生獲獎學生：Ningfei Sun(孫寧飛)、Danni Tang(唐丹妮)、Cathy Jiang(姜婷云)、Dannie Zhu(朱一丹)、Jiawen Han(韓嘉文)、Jingwen Shan(單靖雯)、Terry Lu(呂元浩)、Yi Huang(黃怡)、 Yijia Kang(康亦佳)、Yushan Zhao(趙雨姍)、Yue Huang(黃悅)、Zhiyuan Zhang(張智源)、Zahiyuan Zhang(孫靜旖)。

晨光基金會主席朱裕民表示，基金會自成立以來，致力於支持教育事業、希望協助培養出優秀人材、造福社會及國家。

晨光基金會於2005年成立，是聯邦政府稅務局核准的慈善公益團體。多年來致力於支持清寒學生，發放獎學金及成立資教團，幫助中國偏鄉貧困學生。至今已經在中國廣西、江西、安徽及湖南四省，幫助超過5000名品學兼優的貧困大學生。