洛縣測得9例西尼羅病毒陽性樣本 入侵華裔區

洛杉磯縣出現九起西尼羅病毒陽性樣本。(大洛杉磯病媒控制區)

CBS電視台報導，大洛杉磯病媒控制區（Great LA County Vector Control District）官員11日宣布，洛縣 出現九起西尼羅病毒（West Nile virus）陽性樣本，部分樣本來自華裔聚集的聖瑪利諾 和哈仙達岡 等處。

這九例呈現陽性的樣本，分別來自格蘭那達岡（Granada Hills）、哈仙達岡（Hacienda Heights）、Lake Balboa、北嶺（Northridge）、派諾拉瑪市（Panorama City）和惠提爾（Whittier）等地，目前該地區今年至今為止，共出現12個西尼羅病毒陽性樣本。

另外，在北嶺、派諾拉瑪市、聖瑪利諾（San Marino）和惠提爾四個社區，也採集兩起陽性樣本。

該病毒於今年5月26日，首次在洛縣在北山（North Hills）三隻死烏鴉中驗出西尼羅病毒，不久之後，在貝爾花園市（Bellflower）採集的蚊子樣本中，也發現陽性反應。

西尼羅病毒可通過受感染的蚊子叮咬傳給人類，目前無法治癒。感染症狀可能包括發燒、頭痛、身體疼痛、噁心與皮疹，可持續數天至數月。

民眾在西尼羅病毒好發季節最好清除家中積水、使用EPA註冊和聯邦疾病防治中心（CDC）推薦的驅蟲劑，並向當地病媒控制相關單位報告被忽視的泳池以降低感染風險，可上www.GLAmosquito.org。