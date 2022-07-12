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助LAX現代化 交通部撥款5000萬

記者張宏／洛杉磯報導
美國交通部長Pete Buttigieg7日宣布，作為聯邦兩黨基礎設施法的一部分，洛杉磯國際機場 (LAX) 將獲得5000萬元，以幫助重建和現代化其航廈道路系統，包括重新配置機場的主要入口。（LAX提供）
美國交通部長Pete Buttigieg7日宣布，作為聯邦兩黨基礎設施法的一部分，洛杉磯國際機場 (LAX) 將獲得5000萬元，以幫助重建和現代化其航廈道路系統，包括重新配置機場的主要入口。（LAX提供）

美國交通部長Pete Buttigieg7日宣布，作為聯邦兩黨基礎設施法的一部分，洛杉磯國際機場 (LAX) 將獲得5000萬元，以幫助其航廈道路系統的重建和現代化，包括重新配置機場的主要入口。

Buttigieg表示，美國人應該擁有能夠滿足家庭需求和不斷增長乘客需求的現代化機場，這筆款項將改善機場航廈，同時也在全國各地的社區創造良好的就業機會。

這筆款項將有助於在LAX中央航廈區域內修建近八哩的道路，其中包括重新配置的門戶入口，這將有助於緩解交通擁堵。改進的航廈道路與即將推出的自動客運系統相結合，將極大地改變旅行公眾進出LAX的方式，LAX目前是世界上第五繁忙的機場。

聯邦眾議員Maxine Waters也參與記者會，她表示，機場現代化不會對附近的居民造成不利影響，祝賀LAWA與周邊社區協商，並獲得當地利益相關者的支持，包括Westchester Playa鄰里委員會，它代表居住在機場附近的許多選民。

洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）表示，LAX是洛杉磯通往世界的門戶，今天為幫助實現其全部潛力而投入的每一元，都將為地區的子孫後代創造繁榮。機場現代化一旦完成，將有助於將洛杉磯國際機場轉變為一個更方便、對遊客友好的目的地。

洛杉磯國際機場 LAX 眾議員

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