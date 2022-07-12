洛杉磯縣 擴大猴痘疫苗接種資格

洛杉磯縣於 7 月 11 日起擴大接種猴痘疫苗資格。(路透社）

洛杉磯縣11 日（周一）起擴大猴痘疫苗 接種資格，但因為劑量有限，疫苗只提供給公共衛生單位專責人員及高危人群。

新的疫苗接種資格包括：在過去三個月內被診斷為直腸淋病或早期梅毒的男同性戀、雙性戀男性和變性女性，以及高風險的男子中央監獄臨床醫療工作人員。截至 7 月 8 日，洛縣 已經出現54例確診猴痘病例，幾乎是一周前的兩倍。但公共衛生官員表示，普通人群的感染風險仍然極低。

然而，更多病例的消息，促使部分民眾呼籲擴大對 JYNNEOS猴痘疫苗的使用。不過該疫苗的供應仍然有限，洛縣此前總計大約1000劑疫苗，每名接種者需要接種兩劑疫苗。公共衛生部疫苗可預防疾病控制計劃主任 Andrea Kim 表示，洛縣又收到6000 劑疫苗，不過依據目前的疫苗接種指導方針，僅向已確認與現有病例接觸或參與高暴露風險活動的居民提供注射。

Kim還指出，隨著可用疫苗劑量的增加，接種資格還會繼續擴大，不過他強調，普通人群的感染風險仍然極低。例如，根據風險因素判斷，男子中央監獄有「數百人」符合疫苗接種資格。公共衛生局首席醫療官Rita Singhal說，監獄囚犯中，截止11日還沒有任何確診病例。

衛生官員表示，猴痘感染通常通過接觸體液、猴痘瘡及被體液污染的床上用品或衣服等共用物品傳播。它也可以通過唾液和性接觸傳播。大多數患猴痘的人只有輕微的症狀，無需治療即可在二到四周內痊癒。衛生官員提醒，民眾倘若出現猴痘症狀，一定要及時去看醫生，用衣服遮蓋皮疹區域，戴上口罩，避免與他人近距離或皮膚接觸。