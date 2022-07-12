電動車漲價太誇張 加州銷量僅第9

GMC Hummer 電動皮卡（GMC官網）

居高不下的油價讓越來越多的消費者開始投入電動車 的「懷抱」，谷歌趨勢數據顯示，電動汽車 的搜索量3月創下歷史新高。加之芯片短缺造成的供應鏈問題，讓全美電動車市場陷入瘋狂中。

二手車供不應求也瘋狂

在電動車市場，特斯拉 （Tesla）仍是獨佔鰲頭，然而取車的等待期，卻讓買家焦頭爛額。一名剛拿到特斯拉Model 3汽車的林女士表示，去年10月她訂購一輛特斯拉，本來年底可以取車，然而陸續收到官方延遲通知三次，直到2022年4月底才拿到車子。而其他各大品牌的電動車以及hybird油電混合車型，等待期也大多很漫長，例如福特全電動皮卡 2022 F-150 Lightning的全美排隊名單，目前已經超過20萬，幾乎等同該車型三年產量。

2022年款Model Y 4d long range拍賣行價格（車商提供） 2022年款Model Y 4d long range官方售價（特斯拉官網截圖）

除了漫長的等待，熱門電動車型需要加價購，也讓買家頭疼。以熱門車型GMC Hummer電動皮卡為例，這款電動車，每天產量大約 12 輛；供不應求讓經銷商瘋狂加價，目前2022 Hummer EV Edition 1起價為 11萬295元，某經銷商目前以33萬9999元的價格；出售悍馬 EV，加價幅度高達22萬9704元。該車平均的加價高達10餘萬元。

不只是新車市場，二手車市場加價也是常態。在洛杉磯縣工業市和聖地牙哥都有門店的資深華人二手車商表示，二手車市最近有所降溫，但是電動車二手市場仍然太瘋狂。以特斯拉車型為例，2022年款Model 3 Long Range的全新車型在官網的最新售價是6萬940元，在二手拍賣市場中，一輛里程3533哩的同款車型，拍賣價達到6萬5500元，比全新車高出近5000元。這位車商表示，拍賣價如此高，是因為二手市場上，電動車數量非常少。

電動車加價現象普遍，除了芯片短缺外，還與電動車配件的獨特性有關。儘管所有汽車都使用微芯片，但電動汽車的使用量大約是內燃機汽車的兩倍。電動汽車還使用電池，而電池需要鋰、鎳和鈷等稀有礦物製造，這些原料在疫情期間價格上漲約兩倍。

續航里程仍是最大擔憂

電動汽車購買者最關心的問題之一，是行駛里程。汽車專家表示，里程焦慮可能被誇大，消費者通常看法是，電動車需要高額續航里程，但實際上，大多數人每天的行駛距離不會超過40或50哩，「自然能源」雜誌上一項對美國和德國2000名駕駛員的研究發現，許多使用者長期低估電汽滿足其日常需求的能力。90% 行程可以在124 哩範圍內完成，這在大多數電動汽車的續航範圍內。 不過，如果需要進行長途旅行，充電站的數量和可靠性仍有不足之處，目前全美只有6000個超級充電站，部分充電站只有一、兩個充電器，而美國農村，則幾乎沒有充電站。

中部和農村銷量反而快

混合動力和電動汽車的銷量增長之快，在全美範圍內各州增長份額又如何？iSeeCars 分析了自 2014 年以來替代燃料汽車市場份額變化最大的美國地區，結果表明，中部和農村地區的混合動力和電動汽車需求增長速度，快於人口稠密的沿海城市。確實，出乎意料的是，燃料汽車市場增長最快的竟然不是加州、俄勒岡和華盛頓等州，或舊金山、洛杉磯或西雅圖等城市，而是密西西比州，市場份額大幅增長 241%。第二高的州是夏威夷，增長率為 116.5%，其次是猶他州，增長率為 97%。

令人驚訝的是，加州自 2014 年以來在混合動力和電動汽車增長方面幾乎沒有進入前 10 名，即使有強烈的激勵措施鼓勵他們購買。iSeeCars 執行分析師 Karl Brauer表示，相反，儘管沒有任何全州範圍的激勵措施，但密西西比州的電動汽車採用率增長速度超過所有其他州，並且可能會繼續這樣做，因為日產計劃在未來幾年在其密西西比州工廠生產電動汽車。