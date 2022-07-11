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2搶案嫌犯在逃 河濱警懸賞1萬

【河濱訊】
河濱市警方懸賞一萬元尋找入室搶匪線索。（警方提供）
河濱市警方懸賞一萬元尋找入室搶匪線索。（警方提供）

南加河濱市（Riverside）日前發生三起入室搶劫案，嫌犯至今尚未被逮捕。河濱市警方近日懸賞1萬元，希望民眾提供搶匪線索，盡快緝拿。

警方表示，河濱市於5月間，連續發生三起入室搶案。警局發言人Ryan Railshack說，警方已經用盡調查線索，但仍未查到嫌犯。市警局局長Larry Gonzalez於5日要求市議會批准1萬元賞金，呼籲民眾提供更多線索。

警方稱，第一起入室搶案發生在5月10日晚9時40分，位於Ashton Lane14100號街區，多名男子闖進居民家中，用槍指受害夫婦及11歲孩童，在室內搜刮財物，得手後跑走，屋主沒有受傷。

5月15日晨近5時，位於Moss街18400號街區一居民家再次發生入室搶劫，持槍搶匪闖進住宅。警方說，宅內一對夫婦案發時還未起床，其中男性屋主遭槍擊受傷，搶匪搶奪財物後跑走。受傷屋主送醫，生命無礙。

5月17日晨6時30分，一名女子在位於Kyle Court1500號街區家中時，遭兩名持槍匪徒闖入，搶奪財物逃跑。女子沒有受傷。

警方未確定以上三起入室搶案之間有關聯。警方此次懸賞1萬元緝拿三起搶案嫌犯，將持續至8月末，屆時市議會再決定是否延續。若民眾暸解任何有關入室搶案線索，可致電河濱市警局951-354-2007，或電郵提供線索[email protected]

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