台前立委陳柏惟訪洛城 分享立院經驗

民眾與陳柏惟（右五）及FAPA洛杉磯分會李賢群（右六）會長大合影。（記者張庭瑜/攝影）

台灣前立委陳柏惟 受「台灣人公共事務會」（Formosan Association for Public Affairs，簡稱FAPA）邀請赴美演講，並於7月8日（周五）抵洛杉磯 台灣會館展開行程首站，與海外台僑們分享立院經驗及檢討不足，並將於之後將拜訪聖地牙哥、西雅圖、達拉斯、芝加哥、紐約、新澤西 等12個城市。

陳柏惟目前無黨籍，在睽違三年後再度訪美，希望把此次美國行當作成果報告及交流機會，並以「國會經驗，台美實現」作為演講主題，與民眾分享多項於立院達成的事蹟，更與海外僑民分享為何自己在多數場合多數使用閩南語的原因。

陳柏惟分享立院經驗。（記者張庭瑜/攝影）

當天出席演講的有台灣會館執行長林榮松醫師、台灣會館董事長陳柏宇，台灣人公共事務會（FAPA）洛杉磯分會李賢群會長等人 、席間更有將近50人到場，紛紛要求合影。

陳柏惟也與民眾分享在任期間曾推動的成績、自己不足需要檢討的地方，並回應民眾對他的提問和建言，民眾也肯定其對台灣民主的努力。

在席間民眾提問，關於小黨與小黨之間該如何合作及在台灣的生存空間，陳柏惟表示，台灣缺的不是政黨，而是支持台灣本土的候選人，所以需要思考的是先怎麼選上後再來組黨，就如當初民進黨成立時一樣，而現在各黨力拚的是哪位候選人比較會做事，這也是他未來會繼續努力的地方。

出席民眾排隊與陳柏惟合影。（記者張庭瑜/攝影）

而談起語言，陳柏惟也表示，語言的傳承最重要的一點是持續的使用，較年輕一輩缺乏象徵人物及身邊的人能讓台語的使用能再度活化，因此他想持續的使用閩南語，繼續維護本土文化，並提及民眾曾與他分享的例子，該名民眾的孩子因喜歡陳柏惟也想學習講台語，並因為此事跟幼兒園老師吵架。

談到未來計畫，陳柏惟指出，自己將會加入蔡其昌的選舉團隊，幫助輔選，並提及蔡其昌當選的重要性，並補充說明台中的地緣特殊性。陳柏惟表示，台中一戰最具關鍵意義的地方在於、台中不僅是選舉中會影響大局的重要選區之一，更是能像全台民眾宣告地方派系的沒落及走向現代民主的關鍵縣市。