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北京聯誼會 北奧出任新會長 許承武連任理事長 申玉明任監事長

記者楊青／洛杉磯報導
美國北京聯誼會9日在羅斯密888海珍大酒樓舉辦2022年換屆就職典禮，北奧（中）出任新一届會長， 許承武（右）連任理事長，申玉明（左）擔任監事長。（記者楊青／攝影）
美國北京聯誼會9日在羅斯密888海珍大酒樓舉辦2022年換屆就職典禮，北奧（中）出任新一届會長， 許承武（右）連任理事長，申玉明（左）擔任監事長。（記者楊青／攝影）

美國北京聯誼會9日在羅斯密舉辦2022年換屆就職典禮，北奧出任新一屆會長， 許承武連任理事長，申玉明擔任監事長。來自南加州各地北京人老鄉、曾在北京工作學習和生活過的華人和僑團代表500多人共襄盛舉。

慶典開始，新任會長北奧從卸任會長申玉明手上接過帥印、中國國家博物館提供的國家文物青銅器後母戊鼎限量版模型，正式就職。北奧宣讀新一屆理監事名單，包括終身最高榮譽顧問郎平；榮譽會長張素久、栗亞、燕菁、曹琳、王玲、齊英武、李若；常務副會長魏林峰、副會長兼秘書長張莉安、副會長肖敏、許聰、陳佳，財務長孫曉紅等。

美國北京聯誼會9日舉辦2022年換屆就職典禮，北奧出任新一届會長， 許承武連任理...
美國北京聯誼會9日舉辦2022年換屆就職典禮，北奧出任新一届會長， 許承武連任理事長，申玉明擔任監事長。來自南加州各地北京人老鄉、曾在北京工作學習和生活過去的北京2.0華人和僑團代表500多人共襄盛舉。（記者楊青／攝影）

北奧表示，美國南加州北京聯誼會匯集很多北京的菁英，主要幹部大多數是在洛杉磯多年的華人華僑，會員來自各行各業，包括工程師、醫生、教師，企業家也有很多知名作家、演員、歌唱家、節目主持人、詩人、朗誦家、音樂家等。聯誼會的目的是為海外的北京人建立起一個大家庭，平日里交流信息、互通有無、互相幫助；周末和節假日組織一些旅遊、座談、聚會、會餐、演出等活動，讓北京人在美國的生活更加充實精彩，更加團結友愛。

中國駐洛杉磯總領館僑務領事路君燮、聯邦眾議員趙美心等應邀參加當晚慶典並致辭祝賀。慶典上並舉行了由知名藝術家楊越設計的北京聯誼會新Logo揭幕儀式，阿迪達美國銷售經理Jason帶來紅黃藍三種顏色的15件阿迪達斯T-Shirt助興，知名書法家孫曉華向慶典儀式贈送墨寶。慶典現場還舉行了郎平親筆簽名排球拍賣，最後以4100元拍出。

當晚的文藝表演全部由北京聯誼會的理事們包攬。王玲、金浩然、曹琳、劉萬鵬的集體詩朗誦，琵琶演奏家何樹鳳演唱「長江之歌」，評書表演藝術家湯凡表演北京評書「高亮趕水」，田建立演唱「滾滾長江東逝水」，張素久、北奧、許承武、申玉明、王玲、齊英武、張莉安、孫曉紅朗誦「故鄉是北京」，女高音歌唱家孫欣欣演唱「我的深情為你守候」。

北京 加州 南加

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