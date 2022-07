動畫電影「怒之爪:漢克傳說」海報。(網路圖片)

孔令華與丈夫明可夫(Robert Minkoff)及其兩個孩子。(本報檔案照)

動畫電影 「怒之爪:漢克傳說」(Paws of Fury: The Legend of Hank)即將在15日登陸美國各大影院。該電影的導演 兼製作是華人女婿明可夫(Robert Minkoff),他是孔家後人76代孫女孔令華的丈夫。

「怒之爪:漢克傳說」講述小狗漢克的故事,他是一隻從來都沒走過運的小狗,在小鎮裡每天做著成為正經武士的夢。這個夢想是那樣難以實現,直到在當地邪惡軍閥陰差陽錯的助力之下,漢克才終於走上正統訓練艱苦戰鬥的道路。故事輕鬆幽默,適合全家老小一起觀影。該電影邀請眾多好萊塢明星配音,包括華裔演員楊紫瓊。

明可夫曾執導過經典動畫電影「獅子王」和恐怖喜劇片「鬼屋」(The Hunted Mansion)。他與孔令華(Crystal Kung Minkoff)結婚14年,育有一子一女。目前孔令華在出演真人實境秀「比佛利嬌妻」(The Real Housewives of Beverly Hills,RHOBH)第12季,她是該真人秀的第一位亞裔 出演者。