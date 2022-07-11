打砸搶零元採購 何時休？

以民主進步自詡的加州 ，在創新前瞻的理念下，不時會有一些「創舉」，令人印象深刻。在黑人佛洛伊德被警鎖頸命案後，「黑人的命也是命」運動，衍生更多新鮮事物，讓加州添加更多令人吃驚的面貌。

從北加流行的「打砸搶」，到「零元採購」，由於執法當局的怠慢，或是法外施恩作祟，從最初的一小撮個案，到目前成了常態，不時在加州各地上演，令居民驚悚之餘，不禁要問「民主黨 的民主進步之後，法治在那裡？」

從許多商家監視錄影中看到，歹徒打砸搶的兇狠快速，且有組織，顯然幕後有人操控。零元採購從最初針對7-Eleven，Target，到沃爾瑪（Walmart）平價店，由一人入店取貨，到多人同時搜刮，進而邁向集體出擊高檔精品店，而且日夜不分，挑選精華區商場，絲毫不在乎人來人往，可說已無視法律存在。

最新的零元採購是一夥黑衣人，闖進市中心的諾斯壯（Nordstrom），每人迅速鎖定所要貨品，得手後迅速奔向在外等候的黑色轎車，整個行動，沒有一絲拖泥帶水，既有組織，也有計劃，根本是訓練有素的突擊隊搶救人質的翻版。

據警方根據錄影畫面的統計，共有14人犯案，檢視整個「零元採購」，可說是精心策劃，步步到位，可惜完全沒有用到正途上。

事實上從打砸搶，到零元採購，對商家或居民的衝擊，已經從最初的驚愕，到現在司空見慣，只剩下不滿與憤慨；就像一位毗鄰警局經營7-Eleven的華裔老闆所說的，他認為有警察 在旁做靠山，可確保無憂無慮，沒想到警察功能已難抗衡這種盜賊堂而皇之的劫掠，最後只有自求多福，自雇全天候警衛，持槍在門口嚇阻歹徒；這種自救的無奈，也凸顯了民主黨執政下老百姓的辛酸。

零元採購的歪風，並非憑空而降，如今尤烈的原因，在於民主黨的政策與執法標準，給了歹徒脫罪的良機，試想法律明言竊取金額未逾950元免入獄，執法部門即已自廢武功，聰明的宵小自然會盤算如何趨利避兇，也因此會看到有些人拎著袋子在7-Eleven或Target，搜滿商品後，大搖大擺走出門，一毛也不付；因為法律告訴他，零元採購不算一回事，不會重罰你。

在法律模糊解釋下，看似像偷又不像偷的荒誕怪事，就在加州各地不斷上演，因為就有這些人自認零元採購合法，民主黨的政策更像是個保護傘，惡人予取予求滿足生活所需，有何不可？

近兩年多加州人在疫情肆虐下，生活壓力已夠大，再加上不停的種族歧視、槍枝暴力，再加上偷盗猖獗，百姓可說幾無寧日。面對擾亂生活安寧的重重壓力，負責治安的檢調警察又自縛手腳，任由打砸搶、零元採購橫行市肆，迄未見改善，加州人怎能不生氣？