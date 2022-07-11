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洛縣府擬公投 攫罷免警長權力

編譯組／綜合報導
洛杉磯縣政委員會12日提出動議，要求選民在11月授予該委員會罷免警局局長的權力。圖為現任洛縣警局局長維拉紐瓦。（FOX 11）
洛杉磯縣政委員會12日提出動議，要求選民在11月授予該委員會罷免警局局長的權力。圖為現任洛縣警局局長維拉紐瓦。（FOX 11）

FOX 11電視台報導，洛杉磯縣政委員會12日將提出動議，要求選民在11月授予該委員會罷免洛杉磯縣警局局長的權力。

這項動議，由委員會主席米切爾（Holly Mitchell）和委員蘇麗絲（Hilda Solis）提出，指示縣府律師起草所需文件和條例，於11月8日交由選民投票，一旦選民通過，將允許委員會得以五分之四的票數罷免當選的警長。洛杉磯縣政委員會共有五位委員。

根據該動議，未來這項舉動允許「出於原因」，這些原因的定義包括違反履行局長職責相關的任何法律、公然或反覆忽視職責、挪用公共資金或財產、故意偽造相關官方聲明或文件，此外還有妨礙檢察長、監督委員會，或任何有管轄權進行此類調查的政府機構，對治安單位進行的任何調查等。

在給洛杉磯時報的一份聲明中指出，洛縣警局局長代表稱，這是在局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）尋求連任時，所精心策劃「出於政治動機的噱頭」。

「若獲得通過，這項非法動議將允許腐敗的監管者恐嚇警局局長履行其公職」該代表告訴洛杉磯時報，「替政客開了一條撤換正式當選局長途徑，是腐敗的根源，尤其是當這些原因符合他們政治目的時。」

縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）計畫支持該動議，另一委員巴格（Kathryn Barger）則質疑該提案動機，為什麼只針對警局局長而非其他縣領導職位。

維拉紐瓦在任職期間，多次與委員會發生爭議，指責縣政委員以犧牲公共安全代價撤銷警局資金等。

該動議雖未點名維拉紐瓦，但指出「現任警局局長公開反對監督透明度，通過不斷抵制和阻礙這些制衡系統，來測試監督的功能。」

若動議獲得批准，縣府律師將起草交付11月公投時必要的文書工作，並於本月26日交回縣政委員會，就是否繼續此流程進行投票。

洛杉磯 投票 罷免

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