洛市新地標 高架橋通車

新的第六街高架橋正進行翻新改造。（NBC 4）

NBC LA電視台報導，多年來，一直為多部電影 取景地而廣為人知的的洛杉磯 市中心第六街高架橋（Sixth Street Viaduct），自2016年開始六年翻新後將完工，通車之前讓民眾徒步上橋感受該市新地標。

這項耗資5億8800萬元的改造計畫，是洛杉磯史上最大的橋樑計畫，將連接從播佑岡（Boyle Heights）到洛杉磯市中心藝術區（Arts District）通勤者。

新的高架橋設計，符合更新的地震 標準，能承受強烈地震。

根據新的高架橋設計，整座橋將有一個被稱為「光帶」（The Ribbon of Light）設計，包括十對拱門，且藝術性向外傾斜九度。

每個拱門需超過65卡車的混凝土製造。此外，拱門也設計配備LED燈，得以在夜晚時照亮橋樑。

為什麼要更換舊的橋樑？主要是最原始的第六街高架橋，設計建造於1932年，是洛杉磯重要工程地標。

該橋樑的體積非常龐大，使用現場混凝土攪拌建造。然而，多年來混凝土發生一種稱為「鹼二氧化矽反應」（Alkali Silica Reaction），導致其開始變質。

這些年，相關單位進行多項努力嘗試保護這座橋樑，使其使用得更久，然經過一些測試和研究，確定高架橋很容易發生故障，可能會變得危險，因此才有如今的全面改造翻新。

新的橋樑，也將留出行人和自行車的安全通道，希望人人都能從中得到更安全的通行方式。

另一項與新橋一起亮相的，是第六街公園、藝術和河流改善計畫，該計畫將建設於高架橋下方。未來在該處，將是一個12畝公園的休閒空間，可通往洛杉磯河、公共藝術、狗公園和特許攤位經營區等。