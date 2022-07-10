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華人感染者漸多 大多輕鬆看待

記者啟鉻／洛杉磯報導
最近華人感染新冠病毒漸多，但多習以為常。（本報檔案照）
最近華人感染新冠病毒漸多，但多習以為常。（本報檔案照）

最近幾個月以來，很多謹慎避疫的華人發現，周邊親朋好友感染新冠肺炎的人逐漸增多，甚至有的家庭成員子女多有彼此感染。由於很多感染者表現是輕症，「猶如流感一樣，幾天就好了」，人們對感染病毒開始習以為常，顯得很放鬆，並有人說，感染也什麼可怕的，幾天後就從「陽」轉「陰」了。

從事貿易的苗先生說，他注意到最近以來，周邊先前從未感染新冠的友人，陸續都被病毒感染，這些染疫的朋友，有的注射過二針新冠疫苗，一針加強針，也有的注射過兩針加強針。目前他與太太及幾個孩子均沒有感染，但隨著變種病毒感染力增加，疫苗防禦力減弱，很難保證今後不會被感染。他擔心子女尚在幼年，一旦感染病毒，萬一留下後遺症，不利於今後成長。

劉先生最近感染新冠病毒，經過約兩周才由陽性轉為陰性。劉先生說，由於平時身體還好，且注意避疫防護，認為自己不會染疫。兩周前，他突然感覺嗓音發癢，吞嚥困難，以為是得了流感。但他已經注射過流感疫苗，於是他到附近藥房做新冠病毒檢測，結果顯示是陽性。劉先生說，隨後幾天，他經歷劇烈咳嗽、身體乏力、肌肉痠痛、嗅覺味覺減弱等症狀。在家隔離後，身體慢慢恢復，經再次檢測，由陽性轉為陰性。他說，整個過程與重度流感相似，但咳嗽時排痰不多。

羅蘭學區教委陳正治表示，他也注意到周邊一些熟悉的人都陸續感染新冠，但有的人不願意與人談論感染症狀或過程。不過大家都很放鬆，沒有當初疫情開始時，那種緊張焦慮狀態。主要是大家都接種了新冠疫苗和加強針，相信即使感染病毒，也不會轉變為重症。但由於每個人健康狀況不同，加上疫苗作用逐漸減弱。提醒大家尤其是年長者，還是要多加防護為好。

內陸華美協會副會長張權說，最近協會組織了赴卡特琳娜島旅遊，可在出發前，有多人突然說身體不舒服，有的說感染新冠病毒，無法成行。她的女兒在學校也感染新冠病毒，但經過幾天自我隔離後，很快恢復。張權說，現在大家都很放鬆，也知道感染症狀，一旦被感染，就隔離服藥，相信確能康復。

全美中華青年聯合會會長任向東則說，早在3月，他全家人就已經感染新冠病毒，經過數天，都已經恢復正常。他家第一個感染者是他兒子。有一天，兒子說身體不舒服，於是用快速檢測盒自測，顯示陰性，又經過兩天，症狀加劇，再次測量，是陽性。隨後，他與在醫院就職護士的太太，以及女兒都陸續出現症狀，檢測也顯示陽性。好在都恢復很快，現在都已經康復。

任向東說，通過這次經歷說明在家庭成員間，一旦有人出現陽性症狀，尤其年幼子女需要照料，更容易交叉感染，而且感染很快，所以家庭成員之間更要注意防疫避疫。

流感疫苗 檢測 變種病毒

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