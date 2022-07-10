輝瑞和BioNTech 將測試新冠通用疫苗

研究人員開始研發新版疫苗。（Getty Images圖庫截圖）

隨著新冠病毒的變種，各大公司所開發出的疫苗 效力也隨之減弱，如對Alpha和 Delta變體有85%，而應對Omicron變種時僅有65%。基於防護力下降的疫苗，輝瑞 和BioNTech於6月29日宣布將在2022年下半年開始測試、研發新通用新冠疫苗。

輝瑞和 BioNTech 宣布一項針對通用COVID-19候選疫苗的新臨床試驗，並表示研究人員目前正在開發通用疫苗，其中包含針對T細胞增強疫苗和泛冠狀病毒疫苗以內的病毒，以防止類似病毒及其突變，目前研發過程中所面臨的關鍵挑戰為「是否能夠在病毒變異時保持效力」。

據悉，通用疫苗將能有效對抗期其多種變體、並對病毒的多種毒株都具一定防範功效，且未來不再需要補打加強劑，但具體疫苗的普遍性則有待商榷。

喬治亞大學（University of Georgia ）的免疫學疫苗中心（Center for Vaccines and Immunology）助理教授穆薩（Jarrod Mousa）醫師表示，通用疫苗有機會預防未來的變種病毒 。

堪薩斯大學（The University of Kansas ）衛生系統感染控制和預防 （Infection Control and Prevention，簡稱IPAC） 項目的傳染病和醫學主任霍金森醫師（Dana Hawkinson）則表示，很難說新疫苗會不會更好，這完全取決於民眾的標準，像是現在的疫苗在防範住院及死亡率上就非常出色，因此在裁決新疫苗的成功標準時，應該衡量的是其持久性、保護力及應對新變種時的反應能力。目前已知的就有基因組測序、RNA 和 DNA 技術以及可能的其他分子技術。

穆薩博士則推斷，可能會基於mRNA或蛋白質的技術來設計，並補充說明，具有RNA基因組的病毒往往很容易變異以逃竄偵測，如果你通過接觸抗體對病毒施加壓力，那麼逃竄的病毒將在體內佔據主導地位且優先繁衍。霍金森博士對此也說明，病毒基因組中也可能發生其他變化，因此現在最重要的是能夠創造出一種疫苗或治療劑，以繼續提供保護或治療可能出現的任何新變種的病毒。