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猴痘洛縣傳播增 疫苗短缺

編譯組／綜合報導
猴痘在洛縣有傳播趨勢。（Getty Images）
猴痘在洛縣有傳播趨勢。（Getty Images）

洛杉磯時報報導，猴痘（monkeypox）疫情日益傳播，加州和洛縣，每周病例增加約60%。洛縣公共衛生局表示，將把注射猴痘疫苗的資格，擴大至某些近期患有性傳播疾病患者，和男子中央監獄高危人群。

然而官員稱，天花疫苗Jynneos仍嚴重短缺，未來幾個月恐仍無法解決。

儘管聯邦衛生與福利部（U.S. Department of Health and Human Services）表示至今年底，將有數百萬劑疫苗可使用。

洛縣擴大猴痘疫苗接種資格，將涵蓋過去三個月內，被診斷出患有直腸淋病或早期梅毒男同性戀、雙性戀或變性女性。這兩種疾病都會增加猴痘傳播風險。符合條件者還包括男性中央監獄高危險群。

目前洛縣只接種約1000劑Jynneos疫苗，近期又收到6000劑。

但同性、雙性與跨性別（LGBTQ）社區部分人士擔心，疫苗短缺恐無法避免猴痘持續傳播，使該疾病在美國造成永久威脅。

加州參議員威善高（Scott Wiener）、眾議員楊馳馬（Matt Haney）在聲明中說，「猴痘是社區日益嚴重的公共衛生問題，對同性和雙性戀男性影響尤其嚴重，政府需大量增加疫苗空應。」

疫苗分兩次接種，間隔28天，這意味著第一次接種後需大約六周後，才能達到最大保護，完成兩劑疫苗，能提供85%保護力。

洛縣LGBT中心在一分說明書中呼籲，避免與有疾病、潰瘍或皮疹狀者進行身體密切接觸，包括性接觸或非性接觸等。

官員也敦促高風險人群檢查自己是否有感染跡象，如皮疹、腫塊、水泡、膿瘡，若發現最好及早就醫隔離，其他症狀包括發燒、頭痛、肌肉痠痛和淋巴結腫大。

官員也敦促人們檢查性伴侶是否有感染跡象，這些跡象有時會先出現在生殖器或肛門周圍等地方。

目前洛縣尚未有人因猴痘住院或死亡，來自西非的病毒株很少致命。全球7500病例中，有三人死亡。

然有些人仍可能出現嚴重併發症，如免疫系統較弱和濕疹病史者，罕見併發症包括眼部病變等。

至8日上午，洛縣有54起猴痘病例，高於前一天的47，全美約700病例，加州有141起。

疫苗 猴痘 洛縣

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