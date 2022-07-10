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陳光豪 托倫斯百年首位華裔市長

記者朱敏梓╱托倫斯市報導
陳光豪和太太。(陳光豪提供)
陳光豪和太太。(陳光豪提供)

2018年當選的托倫斯市（Torrance）華裔市議員陳光豪，今年6月在與前市議員努馬克（Cliff Numark）的競選中勝出，將成為托倫斯市百年史上首位華裔市長。

陳光豪幼年時隨父母從台灣移民美國，畢業於洛杉磯加州大學（UCLA），曾擔任雷神公司項目經理，2017年7月退休。陳光豪表示，作為一名虔誠的基督徒，那個時候感覺自己受到神的指示，應該去探索全新的領域，因此決定投身於公共服務競選托倫斯市議員。他在托倫斯長大、成家立業、結婚生子，非常熟悉城市的環境與居民、了解城市的需要，能夠傾聽民意，因此在競選中獲得選民認同。

在專業上，陳光豪擁有豐富的大型高價值項目的管理和執行經驗，能夠為城市選擇最佳價值的規畫項目，在市議員任內已有充分表現。對於上任市長後的規畫，他也表達了諸多願景，將城市「安全」放在首位，為無家可歸者提供避難所。

陳光豪表示，對於一個城市來說，「安全」的居住環境一定是首要的，只有安全的居住環境，才能提高居民的生活水平，促進經濟發展。打造安全城市，他表示應該重視解決「無家可歸者」的問題，通過短期庇護所，幫助遊民離開街頭，充分確保居民的公共安全。

陳光豪和競選團工作人員。(陳光豪提供)
陳光豪和競選團工作人員。(陳光豪提供)

對於城市規畫，陳光豪表示，他的理想是讓該市成為「Micro Nation」（微型國家）。托倫斯市作為一個交通樞紐，接近洛杉磯國際機場和洛杉磯港口，擁有完善的教育，醫療，購物等公共設施。他希望利用城市的優勢，吸引更多的本地以及國際企業入駐，帶動貿易，商業，文化等行業的一體化發展，增加更多商機和工作崗位，同時吸引國際觀光客，帶動消費，增加稅收，創造一個高質量的國際領先城市。

和其他城市一樣，「人口老齡化」也是托倫斯市面臨的一大問題。對此陳光豪認為，提高老年人的生活質量，首先是確保能夠提供優質的醫療服務。此外，對於老年人出行來說，交通工具非常重要，因此他計畫針對老年人推出Uber和Lyft的專享優惠，希望為老年人和殘障人士提供額外的交通選擇，並且為他們提供更便捷的服務。

陳光豪競選市長活動。 (陳光豪提供）
陳光豪競選市長活動。 (陳光豪提供）

目前，托倫斯市亞裔居民至少有35%，成為一個多元族裔和文化交融的城市。 陳光豪表示，他將促進各種族和多元文化的交流。此外，陳光豪相信，自己的亞裔背景也能夠和更多的亞洲企業和城市進行文化和經濟上的交流，從而建立起融洽的合作夥伴關係，讓托倫斯市擁有更多的「國際龍頭企業」和「姐妹城市」。

作為一個運動愛好者，陳光豪特別提到，希望能夠在每個暑假舉辦國際運動會，吸引各國運動員參加。能夠為城市帶來更多遊客，增加收入，還能夠激發年輕人對運動的熱情和潛能，為2028年洛杉磯夏季奧運會預熱，培養潛在的優秀運動員。

陳光豪將成為托倫斯市歷史上首位華裔市長。(陳光豪提供）
陳光豪將成為托倫斯市歷史上首位華裔市長。(陳光豪提供）

洛杉磯國際機場 亞裔 運動員

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