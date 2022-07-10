應對經濟衰退 企業要保足夠現金流

南加玉山科技協會舉辦線上論壇。（第一行左起：劉峻誠，主持人及玉山理事Howard Ko，湯京曄。第二行左起：鄭志凱、李敏華。）（視頻截圖）

美國近期通貨膨脹十分嚴重，加上供應鏈問題、烏俄戰爭，疫情 未消等因素，不少民眾擔憂未來經濟下行，將出現經濟衰退。日前，南加玉山科技協會舉辦線上論壇，請來創業者和理財專家分析當下經濟情況，並為創業者如何應對經濟下行提供建議。

Wealth Enhancement Group資深副總裁，執行董事及投資 顧問李敏華介紹說，美國前財務部長桑默斯（Larry Summers）指出，只要通膨超過4%，失業率低於4%，在兩年內將會有經濟衰退。李敏華說，目前美國這兩項指標都已達到，目前通膨率為8.8%，失業率在3.6%。她說，「很可能我們已經在經濟衰退中了。」聯邦目前採取各種措施希望經濟不要進入衰退，但美國第一季度已經是負增長，第二季度經濟也不容樂觀。

李敏華說，如此看來，美國經濟衰退是「不可豁免」的。但是從經濟的各方面全面看，又並不都是衰退跡象。目前家庭、企業的資產負債表都是穩健的。民眾償還債務占收入所得的9%，該數字是1980年以來最低的。在疫情之前，美國經濟還是很強勁的，目前實體經濟也還可以。李敏華說，不過還是有隱憂，標準普爾預估，明年將有6%投機公司將倒閉。她說，目前美國最大的問題是通貨膨脹，聯準會正在竭盡全力壓住通膨。如果持樂觀態度，就算會經歷經濟衰退，也將是經濟的軟著陸。

台灣活水影響力投資董事長、矽谷Acorn Pacific Ventures 合夥人鄭志凱認為，與前三次經濟動盪相比，本次的因素很複雜，包括烏俄戰爭產生糧食問題，新冠疫情沒有結束，通貨膨脹、供應鏈問題等。他認為這次是多年問題累積的爆發，不確定是否可以在短時間內解決。他說，即使是較溫和的經濟衰退，也將拖很長時間才能恢復。

那麼在這樣的市場動盪中，創業公司如何自處？美國第三大尋人網站Spokeo創辦人及董事長湯京曄說，在經濟衰退中，企業最重要的是保證足夠的現金流，現金流是正的話，可以趁此機會做更多投資超過競爭者。

耐能晶片公司創辦人及董事長劉峻誠說，經濟衰退期其實是擴展疆土的好時機，例如台積電在2008年經濟危機之前與同行競爭者實力相當，但在當年經濟危機中做了正確的決定，進行前沿投資，等到經濟恢復，反而拉開了與競爭對手的距離，取得了成功。同理，臉書和谷歌都有利用經濟蕭條期反超對手成功的經歷。

不管這次美國經濟是否會經歷大蕭條 ，以上四位專家都認為蕭條是經濟發展的正常階段，就像一年四季的轉換，有盛就有衰。鄭志凱說，種植果樹的人都很清楚，冬天夠冷，時間夠長，明年的果樹才好，對於投資者、創業者，要「看長不看短。」