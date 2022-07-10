抗通膨理財 長期持績優股買房產

南加玉山科技協會舉辦題目為「如何為迫在眉睫的經濟衰退做好準備？」的線上論壇。（右下為李敏華）（截圖）

美國通貨膨脹近日達到近40年來最高，物價飛漲，讓許多家庭重新審視合理的理財方式。8日，南加玉山科技協會舉辦題目為「如何為迫在眉睫的經濟衰退做好準備？」的線上論壇，其中投資 理財專家李敏華介紹說，最有效抗通膨的長期投資方式其實是股票 。

Wealth Enhancement Group資深副總裁，執行董事及投資顧問李敏華介紹說，如今美國通膨率（core inflation）達到了5.8%。長期投資方式中，可以跟著通膨長的工具其實是股票。首先現金是不可能抗通膨的，其次，購買債券 的抗通膨效果也不理想。李敏華說，購買債券時，想要能保住本金的同時，利息收益比銀行高，那就必須選擇好的公司債券（corporate bond）。但是她並不建議長期持有債券，因為隨著利率上升，債券價格會下降。

長期來看，現金、債券都無法抗通膨，李敏華說，最有效的長期抗通膨投資方式其實是股票。她說，在長期投資方式，最重要的是挑選多支優良股票，將錢分散放入當中。一張標普500個上市公司股票在幾次大的經濟危機中的表現可以看出，這些公司股價在經歷經濟危機時會有短暫下降，之後會有更顯著的反彈。

李敏華說，長期抗通膨的理財投資方式，除了股票，還有房地產。

在高通膨時代，個人和家庭如何進行財務規畫非常重要，她建議，將財務分成短期和長期兩種，各自要有各自的理財方式，例如短期資金不適合放在股票市場。她說，歷史上股票最長熊市是2.88年，是2000年2003年。而長期資金若放在短期投資市場如債券中，則無法抗擊通膨。

李敏華工作的Wealth Enhancement Group公司，被評為全美最佳註冊投資公司之一，她領導的團隊目前幫助400多個高端客戶投資理財，管理資產超總額過20億元。

當天參加論壇的演講嘉賓還包括：耐能晶片公司創辦人及董事長劉峻誠，美國第三大尋人網站Spokeo創辦人及董事長湯京曄，台灣活水影響力投資董事長，矽谷Acorn Pacific Ventures 合夥人鄭志凱。他們還分享了是否會有經濟大蕭條以及大蕭條時期創業公司如何自處等話題。