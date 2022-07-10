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蒙市前市議員暨副市長Fred Sornoso病逝

記者丁曙／蒙特利公園市報導
華人過半的蒙特利公園市前副市長Fred Sornoso8日病逝。（Fred Sornoso臉書）
華人過半的蒙特利公園市前副市長Fred Sornoso8日病逝。（Fred Sornoso臉書）

華人過半的蒙特利公園市（Monterey Park）政府9日沉痛宣布，前市議會成員、副市長、同事和朋友弗雷德．索諾索（Fred Sornoso），因病於8日凌晨12點07分左右去世。臨終時，他的家人陪伴在側。市議會和市府工作人員謹向弗雷德．索諾索的家人表示最誠摯的哀悼。

蒙市市府經理鮑羅恩（Ron Bow）介紹，弗雷德於2020年4月1日宣誓就任為蒙市第3區市議員。兩年多後，他的癌症復發。弗雷德表示自己不得不放棄為他所熱愛的社區服務，向市議會提交了辭職信，從2022年4月14日起辭去蒙特利公園市議員暨副市長的職務。

在市議會任職期間，弗雷德分享說，他為自己和同事們所取得的工作成就感到自豪。他認為，在蒙特利公園市的歷史上，本届市議會面對COVID-19大流行採取了前所未有的行動，保護和維護蒙特利公園社區的健康和安全，取得了前所未有的成就。

蒙特利公園市社區將銘記弗雷德在市議會任職期間出色的公共服務。 他倡導了許多改善所有社區成員生活質量的成就，包括重建社區清潔活動，使蒙特利公園成為理想的生活、工作和娛樂場所；鼓勵居民舉報塗鴉、丟棄購物車等，提升了社區美感；組織家庭觀賞洛杉磯道奇棒球隊的比賽，促進社區參與，鼓勵青少年參加免費和友好的棒球比賽；支持健康計劃和購買健身設備，為社區成員提供保持健康和運動的機會；他自願為表現出社區精神和公民參與的當地組織提供服務；並支持為後代保存歷史，了解蒙特利公園社區豐富的文化和歷史。

市府經理還補充說，「最重要的是，弗雷德培養了友誼、善意，並作為一個好鄰居促進了市府和社區合作。我永遠不會忘記弗雷德被任命為副市長時說，請叫我 MPT（Mayor Pro Tem）。人們將會記住他的幽默、善良、活力和優雅，豐富那些友人和同事們的生活。」

自今年4月14日弗雷德辭職後，蒙市第三選區市議員的職位一直空缺。今年11月8日期中選舉，蒙市選民除了例行選舉市議會第1區和第5區的市議員職位（任期四年）外，還將特別選舉市議會第3區市議員，完成弗雷德餘留的任期，至 2024年11月結束。

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