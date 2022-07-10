美西規模最大 大莊家賭場9日舉辦壽司&清酒節

大莊家賭場度假村。（官網圖片）

被認為是美西規模最大賭場：大莊家賭場（Pechanga Resort Casino），7月9日（周六）舉辦「壽司和清酒節」（Sushi and Sake Festival），為參與者增加更多夏季美食 體驗。主辦者表示，參與嘉賓年齡需至少21歲。

亞裔 傳統餐飲美味「壽司和清酒節」慶祝回歸，當天午後1時，在賭場度假村Pechanga Summit舉辦。參與者可以購買四類不同價位入場券，價格45元入場券，可以享用壽司吃到飽；75元入場券包括壽司吃到飽，以及超過40種清酒，還有八種啤酒；其它兩種入場券，價位在70元至150元之間，參與嘉賓在活動正式開始前，提早一個小時入場，有特別禮物提供。

賭場Umi Sushi & Oyster Bar經理諾特維克（Dominique Nortwick）表示，活動所有參與嘉賓都可以品嚐到豐富新鮮現切魚類佳餚，包括金槍魚及黃尾魚、Hamachi Crudo等生魚片。還有多種口味清酒，節日還提供啤酒和清酒雞尾酒等，希望大家在這裡度過愉快夏日時光，以及暸解不同口味清酒飲用方式。