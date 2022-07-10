我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺安倍兇手原想殺宗教領袖 扯出NHK黨和南韓統一教

股價跌、士氣低…推特董事會放話：告到馬斯克成交為止

亞馬遜黃金日 妙招賺外快 最多能掙89元

記者張宏／洛杉磯報導
亞馬遜創建了一個新的玩法，可通過7月13日之前探索 Prime 的各項好處集印章的方式在會員日賺取免費積分10元。（亞馬遜網站截圖）
亞馬遜創建了一個新的玩法，可通過7月13日之前探索 Prime 的各項好處集印章的方式在會員日賺取免費積分10元。（亞馬遜網站截圖）

以往亞馬遜Prime Day教你如何省錢，這次教你如何賺錢！亞馬遜（Amazon）2022 黃金日（Prime Day）將於7月12日美西時間零點持續到7月13日，增加了很多新玩法和賺錢撇步，最多能掙89元。

首先，亞馬遜很大方的為新用戶提供30天免費試用Prime會員，部分老用戶也可享此項福利。另外Amazon Affirm活動頁面每日限量送2元Credit用於會員日購物，先到先得。Prime Day7月12日當天充值$50禮卡，立送12元Credit。

今年亞馬遜為了推廣其Prime會員宇宙可謂無所不用其極， 亞馬遜創建了一個新的玩法，可通過7月13日之前探索 Prime 的各項好處集印章的方式在會員日賺取免費Credit10元。需要填寫Prime印章卡。 完成您的Prime印章卡有四個步驟：首先進行符合Prime條件的購買、其次在Prime Video上播放節目、在Prime Music上聽一首歌及在 Prime Reading上借一本電子書。完成四個步驟後，10元的信用額度將在24小時內出現在你的Prime賬戶。

會員日大促期間使用Amazon Affirm 分期付款結賬滿$100，即可送20元積分（Credit）。另外如果首次使用Amazon Photos的用戶，可下載免費的 Amazon Photos應用程序，同時上傳並自動保存至少一張照片，將獲得20元的Prime會員日積分。一般是在四天內收到20元的信用額度，所以9日就要開始動手，積分會在太平洋時間7月13日晚上11:59到期。

同時也可以嘗試將信用卡或借記卡添加到Amazon Wallet，可以獲得25元信用額。 成功添加卡後，將收到一封電子郵件通知，說明促銷信用的到期日期。 儘管亞馬遜表示此限時優惠僅適用於收到廣告或收到「添加卡」促銷電子郵件的客戶，但沒有理由不嘗試一下呀。

還有一種玩法是通過看電影來賺錢，如果你買了皮克斯新電影「Lightyear」的電影票，就有5元的賞金（如果你還買了「Lightyear」商品，則可加倍到 10元），如果你買了「Elvis」的票，也能有5元的積分。如果購買寶潔公司的清潔用品滿 75元可獲得20元的抵用金。

配合這次會員日，Amazon Fresh Stores現在已開始額外優惠，從即日起Amazon Fresh Stores部分日用消耗品會員額外8折，Amazon Prime Rewards Visa Card在即日至7月29日期間申請，可享高達200元的亞馬遜禮卡，Prime day當日在Whole Foods店內消費享6%返禮，全年5%返禮，餐館、加油站、藥店2%返禮，其他消費1%返禮。

即日到7月11日，在小商家每購物消費1元就可贏取抽獎機會，內容包括Super Bowl LVII 門票、賽前體驗、洛杉磯和拉斯維加斯音樂活動VIP通行證、亞馬遜首家服裝店VIP之旅、禮卡等。

Amazon 亞馬遜 電影

上一則

亞馬遜Prime會員日 連續兩天好康看這裡

下一則

看好中醫「錢」途 老外律師警察都來學

延伸閱讀

亞馬遜挽救業績下滑 也要學中國「直播帶貨」了

亞馬遜挽救業績下滑 也要學中國「直播帶貨」了
亞馬遜入股外送業Grubhub

亞馬遜入股外送業Grubhub
雲端運算三大服務商市占高達65% 規模較小對手難競爭

雲端運算三大服務商市占高達65% 規模較小對手難競爭
亞馬遜促銷大戲 熱度消退

亞馬遜促銷大戲 熱度消退

亞馬遜怕消費者縮手 第4季加碼辦一場年度促銷購物節

亞馬遜怕消費者縮手 第4季加碼辦一場年度促銷購物節
亞馬遜促銷大戲 熱度消退

亞馬遜促銷大戲 熱度消退

熱門新聞

華裔企業家溫智宇 (Joe C. Wen) 捐款2000萬元興建爾灣加大最新的診療大樓。（爾灣加大提供）

台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領

2022-07-05 13:47
蒙市公園附近居民表示廣場舞音樂太吵鬧。(圖片由居民提供)

南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車

2022-07-03 13:20
儘管政策調整有利於滯留海外的華人返回中國，但仍有部分華人寧願申請簽證延期，也不打算在近期回國。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱機票變便宜 華人大媽為何還不願回中國

2022-07-05 21:19
此為洛杉磯市的樓宇；在南加州（洛杉磯、聖地牙哥）淨資產要390萬元才算富有。（本報記者╱攝影）

美國人平均220萬元淨資產可算富有 加州要求遠高於此

2022-07-03 18:52
30 年期貸款的平均利率從上周的 5.7% 降至 5.3%，這是一個月來房貸利率的最低水平。（記者邵敏／攝影）

房貸利率暴跌 2008年來最大的周跌幅 買家得以喘息

2022-07-07 20:26
因機票超賣，留學生兩次共拿到1萬7000元補償，自願放棄飛行。此為示意圖，並非當日航班現場。（受訪者提供）

飛中機票超賣 留學生二度獲賠 1.7萬元補償費落袋

2022-07-07 16:31

超人氣

更多 >
全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名

全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名
華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮

華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮
誇完微信誇火車 馬斯克：曾搭高鐵去西安看兵馬俑

誇完微信誇火車 馬斯克：曾搭高鐵去西安看兵馬俑
中領館確認 10年簽證暫停用 建議辦簽證提前一個月申請

中領館確認 10年簽證暫停用 建議辦簽證提前一個月申請
刺殺安倍晉三 凶嫌同學回憶：溫和的優等生

刺殺安倍晉三 凶嫌同學回憶：溫和的優等生