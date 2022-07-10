亞馬遜黃金日 妙招賺外快 最多能掙89元

亞馬遜創建了一個新的玩法，可通過7月13日之前探索 Prime 的各項好處集印章的方式在會員日賺取免費積分10元。（亞馬遜網站截圖）

以往亞馬遜 Prime Day教你如何省錢，這次教你如何賺錢！亞馬遜（Amazon ）2022 黃金日（Prime Day）將於7月12日美西時間零點持續到7月13日，增加了很多新玩法和賺錢撇步，最多能掙89元。

首先，亞馬遜很大方的為新用戶提供30天免費試用Prime會員，部分老用戶也可享此項福利。另外Amazon Affirm活動頁面每日限量送2元Credit用於會員日購物，先到先得。Prime Day7月12日當天充值$50禮卡，立送12元Credit。

今年亞馬遜為了推廣其Prime會員宇宙可謂無所不用其極， 亞馬遜創建了一個新的玩法，可通過7月13日之前探索 Prime 的各項好處集印章的方式在會員日賺取免費Credit10元。需要填寫Prime印章卡。 完成您的Prime印章卡有四個步驟：首先進行符合Prime條件的購買、其次在Prime Video上播放節目、在Prime Music上聽一首歌及在 Prime Reading上借一本電子書。完成四個步驟後，10元的信用額度將在24小時內出現在你的Prime賬戶。

會員日大促期間使用Amazon Affirm 分期付款結賬滿$100，即可送20元積分（Credit）。另外如果首次使用Amazon Photos的用戶，可下載免費的 Amazon Photos應用程序，同時上傳並自動保存至少一張照片，將獲得20元的Prime會員日積分。一般是在四天內收到20元的信用額度，所以9日就要開始動手，積分會在太平洋時間7月13日晚上11:59到期。

同時也可以嘗試將信用卡或借記卡添加到Amazon Wallet，可以獲得25元信用額。 成功添加卡後，將收到一封電子郵件通知，說明促銷信用的到期日期。 儘管亞馬遜表示此限時優惠僅適用於收到廣告或收到「添加卡」促銷電子郵件的客戶，但沒有理由不嘗試一下呀。

還有一種玩法是通過看電影 來賺錢，如果你買了皮克斯新電影「Lightyear」的電影票，就有5元的賞金（如果你還買了「Lightyear」商品，則可加倍到 10元），如果你買了「Elvis」的票，也能有5元的積分。如果購買寶潔公司的清潔用品滿 75元可獲得20元的抵用金。

配合這次會員日，Amazon Fresh Stores現在已開始額外優惠，從即日起Amazon Fresh Stores部分日用消耗品會員額外8折，Amazon Prime Rewards Visa Card在即日至7月29日期間申請，可享高達200元的亞馬遜禮卡，Prime day當日在Whole Foods店內消費享6%返禮，全年5%返禮，餐館、加油站、藥店2%返禮，其他消費1%返禮。

即日到7月11日，在小商家每購物消費1元就可贏取抽獎機會，內容包括Super Bowl LVII 門票、賽前體驗、洛杉磯和拉斯維加斯音樂活動VIP通行證、亞馬遜首家服裝店VIP之旅、禮卡等。