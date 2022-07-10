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退伍軍人協會理監會 洛僑歡迎雙十返台

記者張庭瑜／艾爾蒙地市報導
張金翼（左一）捐贈1000元給協會，由理事長張學海（右一）代為接受，洛僑中心主任陳敏永（圖中）見證。（記者張庭瑜／攝影）
張金翼（左一）捐贈1000元給協會，由理事長張學海（右一）代為接受，洛僑中心主任陳敏永（圖中）見證。（記者張庭瑜／攝影）

中華民國退伍軍人協會南加州分會自2019年成立至今將近三年，曾因疫情影響一度停擺，今年7月9日恢復理監事會議，特邀洛杉磯華僑文教服務中心陳敏永主任，介紹海外僑胞服務及探討協會未來活動事宜，他強調洛僑中心是海外鄉親的娘家，希望僑胞有什麼需求就隨時跟他們聯繫諮詢。

退伍軍人協會成員及洛僑中心陳敏永主任合影。（記者張庭瑜／攝影）
退伍軍人協會成員及洛僑中心陳敏永主任合影。（記者張庭瑜／攝影）

陳敏永表示，洛僑中心一直以不分黨派、顏色、宗教來服務海外中華民國僑胞，但他相信服務並沒有所謂的百分百，希望大家都能向洛僑中心提出建言，也歡迎大家能於雙十國慶時組團回國慶祝。

會員們於席間也向陳敏永主任提問多項海外僑民非常關注的問題，包括僑胞國慶回台政策、海外青年僑胞活動、洛僑中心服務及參與社團活動等多項問題，而陳敏永也對此一一解惑，他表示，海外僑胞回國時會有旅遊補助，歡迎大家不管以個人或是社團組團都來申請，具體細節可向中心索取相關文件。

在談及社團成員關心的海外青年僑胞活動上，僑委會現在以海外青年文化大使協會（簡稱FASCA）為主，積極招募14至17歲的青年參與營隊活動並於暑期報名回台，更將於未來舉辦FASCA senior 活動讓大學生們也能參與，一方面讓第二代或第三代的孩子能更了解台灣文化，一方面則是讓他們有機會及意願回流台灣。

 當日會議由中華民國退伍軍人協會南加州分會會長張學海主持，他表示，創立退伍軍人協會分會的初衷，是希望大家凝聚僑胞對於中華民國的熱愛，也希望未來洛僑中心未來能多多關照。理事長謝宗煌、 副理事長楊震南、秘書長王北寧、洛僑中心陳敏永主任、 廖儷雲副主任等人出席。

席間更有會員張金翼感念退伍軍人協會的成立，讓大家有機會紀念七七事變和八年抗戰，特地捐增1000元給協會，並希望協會明年能於7月7日帶領舉辦活動。

參與成員了解未來協會動向。（記者張庭瑜／攝影）
參與成員了解未來協會動向。（記者張庭瑜／攝影）
洛僑中心陳敏永主任分享中心政策及服務。（記者張庭瑜／攝影）
洛僑中心陳敏永主任分享中心政策及服務。（記者張庭瑜／攝影）

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