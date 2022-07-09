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中領館確認 10年簽證暫停用 建議辦簽證提前一個月申請

本報記者／洛杉磯報導
中國停用10年簽證，但美國對中國公民持10年有效簽證入境仍然接受。（檔案照片）
中國停用10年簽證，但美國對中國公民持10年有效簽證入境仍然接受。（檔案照片）

中國駐舊金山總領事館7月1日就簽證等問題在線解答，確認有關持有10年有效、多次入境的中國簽證現在不能使用，以及辦理簽證建議提前一個月申請。

10年簽證是很多人最關注的問題。對於10年有效、多次入境、仍在有效期內的中國簽證，中領館表示，現在不能使用。疫情期間中方對外國人入境的簽證相關政策目前仍然有效，原持有效簽證、居留許可（工作、私人事務、團聚類許可除外）、APEC商務旅行卡的外國人暫停入境。如近期需要赴華，可參見《關於調整中國簽證申辦須知的通知》申請相應簽證。

如果申請人目前不在美國，可否通過郵寄方式申請簽證？中領館的回答是不能。如果當事人不在美國境內，無法受理簽證申請。可向所在國家的中國使領館諮詢有關簽證申請事宜。如果您的常住地在中領館領區內，可向中領館提交簽證申請。

如果美國公民想去中國探望家人，中國家人提供的邀請函是否有格式要求或者參考模板？中領館表示，邀請函無固定格式要求，但建議包含以下內容：如 「邀請人XX，性別X，出生日期：X年X月X日，中國身份證號XXX（或外國護照號XX、中國永久居留證件號XX），現在中國居住地址XX，聯繫電話XX，電郵XX。  本人現邀請以下親屬赴華探親（或長期居住），擬X年X月X日赴華，停留期XX天。被邀請人信息如下：姓名XX，性別X，出生日期XX，國籍XX，護照號XX，與邀請人的親屬關係是XX。本人承諾上述情況屬實，如有虛假，願承擔一切責任。邀請人簽字和日期」。

邀請函可以是傳真件、複印件或打印件，且必須有邀請人的簽名。不接受電子郵件正文作為邀請函。必要時，領事官員可能要求申請人提供邀請函原件。

如果已辦好中國簽證，但因機票等原因改變旅行計畫，是否可以要求中領館改簽或延期？簽證申請一經批准，不可更改，也不能延期，費用不予退還。在未收到總領館頒發的簽證前，建議不要購買赴華機票。由此可能產生的損失，將由申請人自行承擔。

辦理簽證需要多長時間？提前多久申請合適？中領館的回答是，一般情況下，自收到符合要求的郵寄材料之日起，約四個工作日內總領館將完成簽證審發。如郵件的紙質材料不合要求，將需要更長時間。申請者在郵局或快遞公司查到的送達時間不一定是紙質申請材料郵包的實際送達時間，一些郵包會延遲到館一至兩個工作日。一般情況下，建議在計畫入境中國前一個月左右遞交簽證申請。

簽證 中領館 疫情

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