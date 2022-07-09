我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安倍與外公岸信介都遇刺 一張圖看日本近代首相遇襲史

G20無聯合聲明落幕 俄外長退席抗議 批跟西方沒啥可談

刺激買氣 南加旅行社老闆親帶團出遊

記者張宏／洛杉磯報導
南加華人旅遊，老闆親自率團，服務更好。（名人假期提供）
南加華人旅遊，老闆親自率團，服務更好。（名人假期提供）

疫情反覆增加旅行不確定性及機票價格大幅上漲，導致南加華人旅遊業出團受影響，有業者感慨，如果要恢復到疫情前的水準，至少還要一段時間。為了增加客戶黏性，刺激市場，有華人旅行社老闆每個季度都會親自帶團，讓客人感受到旅行社的誠意。

最近歐洲疫情染疫人數大增，衝擊剛剛復甦的旅遊行業。名人假期的銷售經理Sam表示，目前歐洲疫情對他們有影響但衝擊不是特別大，因為多數遊客比起疫情數字更在意的是旅行成本增加的影響。想去旅遊的人雖然會猶豫，但不會特別恐懼疫情。不過目前看來歐洲旅行的恢復是一個漫長過程。遊客旅行的方式也發生改變，比如高端客人想走小眾私人路線，和朋友家人組團出去。目前有不少有這樣需求的客人找他們，不過客人依然對價格很敏感，更多客人尋求報價，但是接受度不高。因為私人團組會用到當地的旅行社，客人是否能接受全英文導遊會是一個門檻，當地的華人導遊資源有限，也很難掌控。目前這一市場變化還沒有成型，雙方還在適應中。

Sam表示，現在市場競爭激烈，但是客人人數還沒有恢復到疫情前的狀態。現在50%都是最後時間報名，有的提前一兩個月，有的甚至是出發前幾周才來報名。這對旅行社來說，時間彈性減少，操作難度越來越高，客人想降低出團成本，但要承擔高費用機票。

有的客人擔心行程變化購買旅行取消保險，但是取消保險費用比較高，且條件比較苛刻。保險不僅和團費掛鉤，還要和客人年齡掛鉤，基本在200元到500元之間，越年輕越便宜，越年長越貴。Sam表示，他們的客人多數是長者，所以購買這類保險並不划算，且申訴條件也比較苛刻，比如要有緊急事由，需要有書面證據等。那種無需任何理由都可取消保費要增加30%，且保險都不是100%賠付，只賠付75%。

有華人旅行社老闆親自帶團刺激買氣，文景假期CEO Jefferey陳給自己定下的指標是每年帶四個團。他說，老闆帶團效果不錯，很多客人覺得老闆帶團服務會更好，且能培養一批黏著度更高的老客人。這些基本盤客人會參加公司的各種團，且他們之間互相認識結成群組，比如聯誼，一起出遊拼房等，相當於形成一個旅遊社區。

另外國內一日遊，反而受到歡迎，世界日報攜手可可假期，7月17日舉辦的「採甜橘親子一日遊」目前已額滿，並開始7月24日第二團的報名。該團於早晨出發，第一站到特曼庫拉甜桔農場，之後探訪特曼庫拉地區第一家酒莊-卡拉威酒莊（ Callaway Vineyard & Winery），該小鎮因為盛產葡萄而著名，使北加州有納帕，南加州有特曼庫拉的稱謂。第三站是加州最古老的小鎮之一特曼庫拉老城（ Old Town Temecula） ，因有吃有玩，推出後第一團已滿額。

疫情 保險 華人

上一則

好康報你知／168超市（168 Market）

下一則

加強交通安全 洛杉磯蒙市警局酒駕攔檢

延伸閱讀

世界日報 採甜橘親子一日遊 7/17額滿 將加團

世界日報 採甜橘親子一日遊 7/17額滿 將加團
中國入境隔離縮短至「7＋3」旅行業復甦 加班到凌晨3點

中國入境隔離縮短至「7＋3」旅行業復甦 加班到凌晨3點
泫雅穿破洞絲襪看秀耍辣 男友單穿外套露點搶鏡

泫雅穿破洞絲襪看秀耍辣 男友單穿外套露點搶鏡
南加旅遊回暖近郊遊受追捧 參與者直呼「賺到」

南加旅遊回暖近郊遊受追捧 參與者直呼「賺到」
暑期旅遊大爆發 機票價格飆漲又難買

暑期旅遊大爆發 機票價格飆漲又難買

美國亞洲旅行社 推出暑期各項國內外旅遊

美國亞洲旅行社 推出暑期各項國內外旅遊

熱門新聞

華裔企業家溫智宇 (Joe C. Wen) 捐款2000萬元興建爾灣加大最新的診療大樓。（爾灣加大提供）

台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領

2022-07-05 13:47
蒙市公園附近居民表示廣場舞音樂太吵鬧。(圖片由居民提供)

南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車

2022-07-03 13:20
儘管政策調整有利於滯留海外的華人返回中國，但仍有部分華人寧願申請簽證延期，也不打算在近期回國。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱機票變便宜 華人大媽為何還不願回中國

2022-07-05 21:19
明知兒殘障，華女仍拒墮胎；含辛茹苦照顧兒子26年，她有過後悔嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

2022-07-01 14:59
此為洛杉磯市的樓宇；在南加州（洛杉磯、聖地牙哥）淨資產要390萬元才算富有。（本報記者╱攝影）

美國人平均220萬元淨資產可算富有 加州要求遠高於此

2022-07-03 18:52
30 年期貸款的平均利率從上周的 5.7% 降至 5.3%，這是一個月來房貸利率的最低水平。（記者邵敏／攝影）

房貸利率暴跌 2008年來最大的周跌幅 買家得以喘息

2022-07-07 20:26

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡

不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡
安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大
「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住

「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住
安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史

安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史
土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗

土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗