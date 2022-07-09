刺激買氣 南加旅行社老闆親帶團出遊

南加華人旅遊，老闆親自率團，服務更好。（名人假期提供）

疫情 反覆增加旅行不確定性及機票價格大幅上漲，導致南加華人 旅遊業出團受影響，有業者感慨，如果要恢復到疫情前的水準，至少還要一段時間。為了增加客戶黏性，刺激市場，有華人旅行社老闆每個季度都會親自帶團，讓客人感受到旅行社的誠意。

最近歐洲疫情染疫人數大增，衝擊剛剛復甦的旅遊行業。名人假期的銷售經理Sam表示，目前歐洲疫情對他們有影響但衝擊不是特別大，因為多數遊客比起疫情數字更在意的是旅行成本增加的影響。想去旅遊的人雖然會猶豫，但不會特別恐懼疫情。不過目前看來歐洲旅行的恢復是一個漫長過程。遊客旅行的方式也發生改變，比如高端客人想走小眾私人路線，和朋友家人組團出去。目前有不少有這樣需求的客人找他們，不過客人依然對價格很敏感，更多客人尋求報價，但是接受度不高。因為私人團組會用到當地的旅行社，客人是否能接受全英文導遊會是一個門檻，當地的華人導遊資源有限，也很難掌控。目前這一市場變化還沒有成型，雙方還在適應中。

Sam表示，現在市場競爭激烈，但是客人人數還沒有恢復到疫情前的狀態。現在50%都是最後時間報名，有的提前一兩個月，有的甚至是出發前幾周才來報名。這對旅行社來說，時間彈性減少，操作難度越來越高，客人想降低出團成本，但要承擔高費用機票。

有的客人擔心行程變化購買旅行取消保險 ，但是取消保險費用比較高，且條件比較苛刻。保險不僅和團費掛鉤，還要和客人年齡掛鉤，基本在200元到500元之間，越年輕越便宜，越年長越貴。Sam表示，他們的客人多數是長者，所以購買這類保險並不划算，且申訴條件也比較苛刻，比如要有緊急事由，需要有書面證據等。那種無需任何理由都可取消保費要增加30%，且保險都不是100%賠付，只賠付75%。

有華人旅行社老闆親自帶團刺激買氣，文景假期CEO Jefferey陳給自己定下的指標是每年帶四個團。他說，老闆帶團效果不錯，很多客人覺得老闆帶團服務會更好，且能培養一批黏著度更高的老客人。這些基本盤客人會參加公司的各種團，且他們之間互相認識結成群組，比如聯誼，一起出遊拼房等，相當於形成一個旅遊社區。

另外國內一日遊，反而受到歡迎，世界日報攜手可可假期，7月17日舉辦的「採甜橘親子一日遊」目前已額滿，並開始7月24日第二團的報名。該團於早晨出發，第一站到特曼庫拉甜桔農場，之後探訪特曼庫拉地區第一家酒莊-卡拉威酒莊（ Callaway Vineyard & Winery），該小鎮因為盛產葡萄而著名，使北加州有納帕，南加州有特曼庫拉的稱謂。第三站是加州最古老的小鎮之一特曼庫拉老城（ Old Town Temecula） ，因有吃有玩，推出後第一團已滿額。