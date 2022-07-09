內部系統瑕疵 IRS誤發欠款通知

國稅局IRS 6月中誤發一批欠款通知。（Getty Images）

聯邦國稅局 （IRS ）追討欠稅不遺餘力，不過一批6月中發出的催繳通知CP14 Notice，很可能只是因為無所不能的IRS也會出錯。加州 稅賦事務所Spidell的最新公告指出，IRS告知所方，因為「內部系統瑕疵」所以才會導致誤發欠款通知給早已誠實納稅的民眾。

IRS的誤發範圍可能高達好幾百萬納稅人，但是IRS官員稍早告訴沙加緬度蜂報，確實數字IRS還在核算之中，但是應該「為數不多」，而且「問題不大」。不過Spidell、California Tax Boutique與H&R Block都有客戶收到錯誤通知，顯然問題並不如IRS所稱。

Spidell聲明指出，他們收到很多會計師的陳請，表示他們的客戶收到明顯有誤的CP14 Notice，指出他們欠繳2021年度的稅金，並可能因此受罰，但事實上納稅人早已完成繳納，稅金已經自銀行帳戶內扣走了。

其中，雖然有些人的確欠了IRS稅金，但是不少已經繳納稅金或利息的民眾，卻只是因為匯款時間的系統落差而收到欠款警告。

因此KTLA電視台訪問了Jackson Hewitt的資深稅務律師 Mark Steber，談談收到CP14 Notice的民眾該如何是好。他強調，IRS的獨門絕活就是「欠款必追」，如果真的欠了IRS錢，某些個案的欠款、利息、罰鍰可能只會更多、沒有最多，因此民眾第一要務就是不要亂丟IRS通知。

Mark Steber指出，收到IRS欠款通知後，第一件事就是核對，確定自己是否欠繳，以及到底欠多少，不能單憑IRS主張就認定金額無誤，因為連IRS也會犯錯。如果發現錯誤，民眾應該在通知送達的21天內與IRS聯絡，聯絡方式都會登載在CP14 Notice上。在21天內還清款項的人，未來就不會有欠稅的問題；但如果不能清還，也必須與IRS達成還款協定或是申請暫緩還款，免得受罰。