專家：美國經濟衰退風險大增

Groundwork Collaborative首席經濟學家兼政策和研究主管Rakeen Mabud。（記者楊青／攝影）

油價漲破40年紀錄，通貨膨脹率高幾十年罕見，但也有部分企業獲利卻創歷史高點。經濟專家8日表示，美國經濟尚未真正進入衰退，但是衰退的風險在升高，對於脆弱群體的影響將首當其衝。

少數族裔媒體中心8日邀請專家學者討論時下波及全美的通膨與經濟形勢，為百姓度過艱關開藥方。Groundwork Collaborative首席經濟學家兼政策和研究主管Rakeen Mabud博士表示，目前的美國經濟正出現一種奇怪現象，一方面供應鏈受阻，通貨膨脹幾十年罕見，另一方面企業利潤 率卻創下70年新高。她認為，現在不少企業，尤其是中型和大型企業在利用機會更多榨取消費者的價值，許多大型企業的利潤在2021年創下歷史新高，相關經濟報告顯示，目前54%的通膨是這方面原因造成的。

Mabud表示，相關數據顯示，近年企業向消費者出售價格高於其成本的72%，相比之前更高。疫情 對小企業影響嚴重，他們無法大幅度提價將成本轉嫁給消費者，但疫情期間消費者對大公司更多的依賴，使得大企業大公司利用通膨獲得更大利潤。消費者知道成本會增加，價格會提升，但不知道價格大幅上升有多少是成本上升、多少是企業擴大利潤。大企業利用主導市場的優勢藉機提價。比如海運行業，2022年第一季度利潤達到583億元，為疫情之前的四倍，海運價格在此期間攀升1000%。

預算和政策優先中心首席經濟學家Chad Stone。（記者楊青／攝影）

預算和政策優先中心首席經濟學家Chad Stone指出，有些經濟學家將經濟衰退定義為，整個經濟體版塊持續幾個月放緩。但事實上很多時候人們要等衰退過後才意識到。他表示，嚴重的通膨是衰退的一部分，疫情導致的經濟衰退和過去不同，過去是經濟過熱或經濟存在危機等需要用衰退來放緩。但疫情後的衰退則是供應大幅受限。他認為，目前不但通膨嚴重，數據顯示失業率依然高達6.6%，這些都使得美國面臨衰退的可能性上升。

Chad Stone認為，美聯準會加息進一步收緊銀根會帶來很多潛在風險。他說，很多人假裝有很多政策，好讓大家認為經濟運行良好，但他並不認為現在有足夠好的經濟政策抑制通膨。他認為，現在雖然還沒有到真正衰退的時候，但衰退的風險存在並在上升中。

華盛頓公平成長中心家庭經濟安全政策研究主任Alix Gould-Werth認為，經濟衰退將對弱勢群體產生最大衝擊，這次疫情第一次影響到服務業。一般的模式是，當經濟衰退出現時，有色人種和低教育程度的工人將是最先經歷失業和收入減少的人群。經濟衰退時低收入人群最多報告收入損失，拉丁裔和非裔、亞裔比白人更有可能報告失去就業收入，有學士學位的工人比沒有學位的工人更少報告失去收入，外國出生的勞工 比在美出生的勞工更容易失去工作。