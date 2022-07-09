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抗通膨 加州人最快10月拿到退稅

記者王子涵／綜合報導
州長紐森(中)簽署加州歷史最大的退稅。（丁右立辦公室提供）
州長紐森(中)簽署加州歷史最大的退稅。（丁右立辦公室提供）

全球性的通貨膨脹正對每個人的生活成本造成影響，從汽油到食品雜貨，人們手中的錢都不像以前那麼好用了。華裔州眾議員、州眾會預算委員會主席丁右立6日發表聲明，根據剛剛頒布的州預算，大多數加州居民的錢包將得到緩解。

加州最新的支出計畫的核心內容包括約95億元的退稅，稅務局將根據民眾2020年的報稅情況進行退稅，最快10月就可以拿到。

對於收入低於7萬5000元的個人，將獲得350元；而收入低於15萬元的夫妻將獲得700元；有至少一名子女的，將增加350元，最高退稅額達到1050元。

對於收入在7萬5001元至25萬元的個人，將獲得250元退稅，夫妻將得到500元，有至少一名子女的，再增加250元，最高退稅額達到750元。

對於更高的收入，最高退稅額達到600元。

對於領取安全補助或國家補助款（SSI/SSP）的人來說，補助款將在明年有所增長，而不是計畫的2024年。對於個人來說，補助金每月將增加39元，夫妻每月增加100元。

丁右立表示，3000億元的州預算還包括擴大社會安全網計畫，增加教育資金，幫助小商業等，並保留380億元以備經濟衰退等。

退稅 預算 加州

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