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疫後客運復甦 華航8月增航班 安大略每周2班

洛杉磯訊
華航蛋糕模型。（安大略機場）
華航蛋糕模型。（安大略機場）

據中華航空公司（China Airlines）提供的最新資訊，8月起南加州洛杉磯及安大略第三季載客航班將再增加。

華航積極為後疫情時代旅運需求布局。隨各國入境限制及檢疫政策鬆綁，華航全面強化運能，北美航線也完整部署。規畫8月起安大略將增為每周兩班，搭配洛杉磯每周六班，一周提供八個航班台灣往返加州大洛杉磯地區載客服務。

另外，舊金山增加為每周五班，溫哥華增為每周三班，紐約仍維持每月飛航兩個航班。第三季華航客運航班再持續增加，滿足逐步復甦旅遊需求，提供旅客更彈性的選擇。

華航持續關注各國邊境管制政策及市場需求擘畫客運布局，也將配合指揮中心及民航局規定執行旅客總量管制及來台轉機的安排。華航A321neo客機已陸續投入營運，今年將再引進四架新機。機上電子刊物「華航雲端書坊 Dynasty Sky Reading」及737-800 機隊「Fantasy Sky 機上無線影音娛樂系統」升級上線，也開放長程航線豪華商務艙及豪華經濟艙旅客網路預選餐點。

華航為疫後旅運重啟做好準備，並評估潛力市場以開闢航點及增班，全力迎接客運復甦。

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