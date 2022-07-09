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第三輪領快篩盒 一地址申請一次 一址多戶要先登記

記者王若然／洛杉磯報導
圖為拜登政府發放的居家快篩試劑盒。（記者王若然／攝影）
圖為拜登政府發放的居家快篩試劑盒。（記者王若然／攝影）

近日新冠疫情在包括全美有升溫跡象。居家自測試劑盒，較其他檢測方式可以更快速便利地得知是否感染新冠，以便即時做下一步打算。目前洛杉磯縣居民有幾種方式可以領取免費新冠自測盒，發放單位包括政府和藥房兩大機構。

目前拜登政府開始了第三輪的免費新冠居家快篩檢測劑的發放。申請方式很簡單，民眾可以到COVIDTests.gov網站登記，只要填寫姓名和住址，即可得到八個檢測盒，分兩批免費寄送給民眾，可以通過快遞追蹤號查詢。需要注意的是，一個家庭住址只能申請一次，如果是一個住址有多戶居民，居民需事先向郵局登記為多家庭住房。目前該網站有中文版，登記完信息後，民眾約在七至12天可以收到由郵局派送的檢測劑。

此外，洛杉磯縣政府也有免費新冠自測試劑盒發放。有兩種，一是自取測試計畫（Pick-up Testing Kit Program），民眾可以在洛縣指定的13個監測站領取免費的自測工具，再在家中或車裡進行鼻內樣本提取，之後再送給同一檢測點。在24至48小時後會有結果。值得注意的是，該種檢測並非快篩檢測，是PCR檢測。並且民眾需要提前上網登記預約，需要用電子郵件註冊。領取檢測工具後需要立刻使用，在三至五天內返還樣本。因此這種檢測適合有症狀或與新冠患者密切接觸過的人。申請人不需要有醫療保險

洛杉磯縣另一種免費PCR試劑盒領取方式是通過郵寄。民眾網上申請後，將在兩天內通過FedEx寄給民眾，民眾必須在一天內提取樣本後，通過附贈的提前付費信封郵寄回Fulgent Genetics實驗室，可以撥打18004633339給FedEx預訂上門收貨服務，或將樣本放入FedEx 快速寄送回收箱內。民眾將在48小時內獲得檢測結果。該計畫申請人必須是65歲以上或無法出家門，並有新冠肺炎症狀或與新冠病人密切接觸者。申請人不需要有醫療保險。

洛杉磯縣以上兩種免費領取自測盒的信息都可在https://dhs.lacounty.gov/covid-19/testing/ 查得。

除了政府發放的試劑盒，在CVS，Walgreens藥店及沃爾瑪也可申請領取居家快篩試劑盒。但是申請人必須有保險。上網申請時需要填有效的保險信息才可以申請到。民眾可以選擇去店裡領取或郵寄到家。一般需要二到四天郵到。

目前市面上主要有兩種新冠測試盒，一種是居家快篩，即抗原檢測(antigen tests)，這種檢測的特點是30分鐘內即可出結果，對於出現症狀六天內的自檢人士，精確度尚可。第二種為核酸檢測（PCR tests），是需要送至實驗室才能出結果的檢測，一般一到兩天出結果，比抗原檢測更精準。

檢測 醫療保險 洛杉磯

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