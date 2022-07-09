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土狼捕食吉娃娃 主人喝斥救愛犬

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
兩隻土狼潛入范奈司住家後院捕食家犬。（視頻截圖）
兩隻土狼潛入范奈司住家後院捕食家犬。（視頻截圖）

兩隻土狼（Coyotes）7日午夜潛入范奈司（Van Nuys）一戶後院覓食，其中一隻土狼咬住了一條小狗的脖子。主人聞聽家犬慘叫聲急奔出來，跺腳叫罵嚇走土狼，從狼嘴裡救下了吉娃娃狗（Chihuahua）。

影音來源：監控視頻；後製：記者丁曙

這戶人家養了四條狗，被土狼咬住脖子的小狗名叫Woofie。狗的女主人索托（Alison Soto）第二天對電視記者說，Woofie吉娃娃「非常幸運」，牠已經被土狼咬住了脖子幾乎叼走。因為她的叔叔當時還沒有睡，正在吃東西，聞聽狗叫聲急奔出來，還將手中的麵包砸向土狼，另一隻狗也助攻救援同伴，終於將吉娃娃從一對土狼口中救下來。

索托說，7日（週四）凌晨1點左右，她的叔叔亞伯拉罕（Abraham）和他們的四條狗在後院，當時土狼跳過了後院的圍欄，進入捕食家犬。在監控視頻中，可以聽到一隻15 的救援犬 Woofie發出尖銳的叫聲，當時一隻土狼咬住牠的脖子。

「我的叔叔就在這裡。我想他正在吃麵包什麼的，於是追了出去把麵包砸向了土狼」。另一隻狗Duke也加入救援行列，撲上去幫忙將Woofie從掠食者口中救了出來。

索托說，這次遭遇非常可怕。「我見過熊，我見過土狼，但沒有像這樣的。」她的所有寵物狗都過得很好，尤其是Woofie真幸運，感覺牠在微笑，很幸運能在這裡。

過去一個月洛杉磯地區，已經發生了兩起此類事件。6月發布的一段視頻顯示，一隻土狼在亨廷頓海灘的一戶後院攻擊另一隻狗。

洛杉磯

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