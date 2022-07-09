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洛市第6街高架橋竣工 10日通車

【洛杉磯訊】
洛杉磯市第六街高架橋8日正式竣工。（截至abc7）
洛杉磯市第六街高架橋8日正式竣工。（截至abc7）

洛杉磯市7月8日展開為期三天的社區慶祝活動，以慶祝第六街高架橋（6th Street Viaduct）完工，並於10日晚間開放通車。 

新落成的第六街高架橋取代了始建於1932年的同名高架橋，並為播佑岡（Boyle Heights）與市中心藝術區間的建立起新連接。

原先的同名高架橋曾為洛市地標，多次出現於電影及電視影集中，如「火爆浪子」（Grease）和「終結者 2：審判日」（Terminator 2: Judgement Day）。但因其結構遭二氧化矽反應侵蝕，導致混凝土膨脹和開裂，也讓橋樑在地震中無法保持穩定度，因而拆除換新。

洛市市長賈西提 （Eric Garcetti）表示，「我們現在有了一個美麗的新朋友，許多方面體現出洛杉磯是個連接社區的城市，也是世界文化之都。」

眾議員桑迪亞哥（Miguel Santiago）表示，原來的橋樑對社區意義重大，當被拆除時，民眾分享起在橋樑上曾經的美好回憶，並在拆除確定時，鑿塊水泥帶回家留作紀念。

舊橋的拆除工程始於2016年，預估耗費約4.49億元，新高架橋則耗資5.88億元，並由聯邦公路運輸管理局（ Federal Highway Transportation Administration,）、加州交通局（Caltrans）和洛杉磯市政府資助完工。 

加州許多政要將於8日晚間齊聚一堂，共同慶祝洛市歷史上最大的橋樑項目竣工，市長賈西提等多位市政府官員出席剪綵儀式，隨後舉行拱門亮燈儀式，10號（週日）晚間開放通車。 

連三日的慶祝活動將於於橋樑上舉行，9日（週六）的活動採取售票形式，將由 Ozomatli主導的現場音樂表演開場，活動中將有美食餐車、經典老車展示、煙火秀及橋樑照明秀等，而週日上午 11時至下午4時，將開放給行人及騎自行車的民眾。

目前洛市工程局計劃未來於橋下建造一個12英畝的公園，提供公共藝術及娛樂節目等項目。

洛杉磯 加州 賈西

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