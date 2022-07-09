夏日浪漫許願… 南加水燈節 7.16南艾市登場

民眾一起放水燈，點點燈光照亮整個湖面。（Water Lantern Festival官方）

南加 水燈節 （Water Lantern Festival）即將於7月16日在南艾爾蒙地 市的Whittier Narrows Recreation Area舉行，屆時數以千計承載著美好祝願的水燈將點亮整個湖面，十分浪漫，注重「儀式感」的民眾千萬不要錯過這一份夏日專屬的浪漫。此外，水燈節還特別適合一家人出遊，家人一起將願望寫到水燈上，是一次歡樂、幸福、美好和難忘的回憶。

民眾設計的獨一無二的水燈。（Water Lantern Festival官網）

當天參加水燈節的民眾可以領取一盞由竹片製成船底的紙製水燈，還能夠自己設計獨一無二的水燈，並將願望寫在水燈上。之後大家會在同一時間內把水燈放在湖面上，湖面上燈光璀璨，美輪美奐。民眾不僅能夠享受燈光帶來的美好氛圍，當天現場還會有樂隊演奏、各類餐車與其他攤位，美食 、有趣的活動和表演一應俱全。

活動當天所使用的水燈，是由宣紙和木材製成的環保水燈，燭燈部分也將會使用LED節能燈取代火苗。主辦方還會在活動結束後清理所有水中或者周圍的任何垃圾。LED 蠟燭也會重複使用和回收，不會對環境造成任何污染。

根據大英百科全書，水燈節的傳統最早出現在中國漢代。水燈的主要寓意是驅散生活中的災難和煩惱，迎接幸福與安寧，蘊含了美好的祝福和希望。

感興趣的民眾可以提前去官網購票，每張成人票均附帶以下內容，包括進入節日區的腕帶，浮燈套件，LED蠟燭，紀念抽繩包以及燈籠清理費用。目前官網購票可享受優惠，收30.99美元，當天在活動現場購票價格為50.99美元。