我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安倍與外公岸信介都遇刺 一張圖看日本近代首相遇襲史

G20無聯合聲明落幕 俄外長退席抗議 批跟西方沒啥可談

夏日浪漫許願… 南加水燈節 7.16南艾市登場

記者朱敏梓／綜合報導
民眾一起放水燈，點點燈光照亮整個湖面。（Water Lantern Festival官方）
民眾一起放水燈，點點燈光照亮整個湖面。（Water Lantern Festival官方）

南加水燈節 （Water Lantern Festival）即將於7月16日在南艾爾蒙地市的Whittier Narrows Recreation Area舉行，屆時數以千計承載著美好祝願的水燈將點亮整個湖面，十分浪漫，注重「儀式感」的民眾千萬不要錯過這一份夏日專屬的浪漫。此外，水燈節還特別適合一家人出遊，家人一起將願望寫到水燈上，是一次歡樂、幸福、美好和難忘的回憶。

民眾設計的獨一無二的水燈。（Water Lantern Festival官網）
民眾設計的獨一無二的水燈。（Water Lantern Festival官網）

當天參加水燈節的民眾可以領取一盞由竹片製成船底的紙製水燈，還能夠自己設計獨一無二的水燈，並將願望寫在水燈上。之後大家會在同一時間內把水燈放在湖面上，湖面上燈光璀璨，美輪美奐。民眾不僅能夠享受燈光帶來的美好氛圍，當天現場還會有樂隊演奏、各類餐車與其他攤位，美食、有趣的活動和表演一應俱全。

活動當天所使用的水燈，是由宣紙和木材製成的環保水燈，燭燈部分也將會使用LED節能燈取代火苗。主辦方還會在活動結束後清理所有水中或者周圍的任何垃圾。LED 蠟燭也會重複使用和回收，不會對環境造成任何污染。

根據大英百科全書，水燈節的傳統最早出現在中國漢代。水燈的主要寓意是驅散生活中的災難和煩惱，迎接幸福與安寧，蘊含了美好的祝福和希望。

感興趣的民眾可以提前去官網購票，每張成人票均附帶以下內容，包括進入節日區的腕帶，浮燈套件，LED蠟燭，紀念抽繩包以及燈籠清理費用。目前官網購票可享受優惠，收30.99美元，當天在活動現場購票價格為50.99美元。

艾爾蒙地 南加 美食

上一則

南加華生入選國家武術隊 募資參賽旅費

下一則

抗通膨 加州人最快10月拿到退稅

延伸閱讀

朴信惠產後首曬照 網驚濃濃少女感

朴信惠產後首曬照 網驚濃濃少女感
賈斯康 批艾爾蒙地市殺警案政治化

賈斯康 批艾爾蒙地市殺警案政治化
艾市殉職兩警員 南加警界追悼

艾市殉職兩警員 南加警界追悼
上月遭槍殺的洛縣兩名警員追悼會30日盛大舉行

上月遭槍殺的洛縣兩名警員追悼會30日盛大舉行
洛縣三便利店兩小時內遭搶 一家位於華人區

洛縣三便利店兩小時內遭搶 一家位於華人區
Audi燈光百年進化史 畫世代智慧燈光科技演進

Audi燈光百年進化史 畫世代智慧燈光科技演進

熱門新聞

華裔企業家溫智宇 (Joe C. Wen) 捐款2000萬元興建爾灣加大最新的診療大樓。（爾灣加大提供）

台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領

2022-07-05 13:47
蒙市公園附近居民表示廣場舞音樂太吵鬧。(圖片由居民提供)

南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車

2022-07-03 13:20
儘管政策調整有利於滯留海外的華人返回中國，但仍有部分華人寧願申請簽證延期，也不打算在近期回國。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱機票變便宜 華人大媽為何還不願回中國

2022-07-05 21:19
明知兒殘障，華女仍拒墮胎；含辛茹苦照顧兒子26年，她有過後悔嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

2022-07-01 14:59
此為洛杉磯市的樓宇；在南加州（洛杉磯、聖地牙哥）淨資產要390萬元才算富有。（本報記者╱攝影）

美國人平均220萬元淨資產可算富有 加州要求遠高於此

2022-07-03 18:52
30 年期貸款的平均利率從上周的 5.7% 降至 5.3%，這是一個月來房貸利率的最低水平。（記者邵敏／攝影）

房貸利率暴跌 2008年來最大的周跌幅 買家得以喘息

2022-07-07 20:26

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡

不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡
安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大
「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住

「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住
安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史

安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史
土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗

土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗